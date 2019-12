Rio - A marca de bebidas saudáveis do bem™ inaugura uma casa, em Ipanema, Zona Sul do Rio, para cariocas e visitantes terem a praia como próprio quintal o ano todo. O espaço, totalmente aberto ao público, conta com muitas atividades voltadas ao bem-estar, boa gastronomia e encontros especiais.



Localizado no Posto 9, o espaço está com a agenda cheia e é só o público chegar para aproveitar. Do nascer ao pôr do sol, diversas atividades adultas e infantis, como aulões esportivos, oficinas e sunsets com pocket shows e DJs. Tudo isso em um ambiente descontraído e democrático.



E o local não é apenas ideal para a prática de exercícios em contato com a natureza. Unindo diversão, bem-estar e saúde, o quiosque do bem™ oferece um cardápio vegano especial desenvolvido pelo time do Pura Vida, totalmente especializado em alimentação natural. Entre as diversas opções, croquetinhos de queijo cremoso caseiro de castanha de caju, mamamakis (makimono de mamão papaia, abacate, cream cheese de castanha de caju), futuro burger e burger de abóboras, deliciosos smoothies e muito mais.



A casa de praia contará ainda com diversos convidados que têm tudo a ver com o estilo de vida do carioca e terá uma programação especial a cada mês. Um projeto com a cara da marca, saudável e inovadora, que está sempre pensando em simplificar e contribuir com a vida das pessoas.

Programação:

18/12 - quarta



19h30 – Corrida Adidas Runners



21/12 – sábado



10h30 - Aula de Bodysurf com lifeguard bodysurfers



22/12 - domingo



10h30 – Altinha para criança com escola de altinha do posto 9



26/12 - quinta



10h30 – Aula de Bodysurf com lifeguard bodysurfers



28/12 – sábado



10h30 – Treino de boxe com Marcelo Barroso