Mexendo a cadeira de novo: Vinny volta com turnê de hits históricos do pop

Rio - Vinny, o cara de hits como 'Heloisa Mexe a Cadeira' e 'Shake Boom', entre outros hits, está de volta. O cantor prepara para janeiro a turnê 'Baile do Vinny', cujo roteiro ainda está sendo definido. E cujo repertório vai incluir, além das suas músicas, clássicos do pop-rock brasileiro, numa lista de versões que inclui Lulu Santos, Skank, Barão Vermelho, Nenhum de Nós e vários outros nomes. Tudo organizado em blocos temáticos com nomes como 'Ska', 'Rock 80 Power' e 'Rock Slow', dependendo da animação das músicas.

"Meus dois grandes ídolos são o Lulu Santos e o Ritchie. Adoraria ter composto 'Tempos Modernos' e 'Menina Veneno'", revela o cantor, que obviamente incluiu um 'Bloco Vinny', só com seus hits. E teve a ideia de retornar aos palcos ao conversar com seu filho Luca, de 20 anos. "Ele falava: 'Pai, você bem que podia fazer uma turnê comemorativa dos anos 1990. A década tá de volta, a gente sempre dança música dessa época quando sai à noite...' E a ideia é fazer um baile, em que as pessoas vão arrumadinhas e saem desarrumadas", brinca.

O repertório todo já é velho conhecido de Vinny. "Todas as músicas, de alguma forma, eu já cantei. Fazem parte da minha profissão", diz. "Quis trazer para o meu repertório as coisas que têm mais a ver com o universo pop, mais até do que o rock. Mas o rock que tocou em rádio no Brasil, que têm aquele crossover, como 'Exagerado' (Cazuza), coisas da Legião Urbana, Paralamas, estão lá. O repertório está muito maneiro e está divertido de fazer", conta o cantor.

Heloísa

'Heloísa Mexe a Cadeira' até hoje é o maior hit de Vinny. A ponto do cantor ter ficado "de mal" com ela por uns tempos, já que todo mundo só queria ouvir essa música. "Foi uma espécie de estigma, né? Mas hoje tenho o maior orgulho. Ter feito parte de uma década tão rica, e até hoje as pessoas dançarem essa música, é um privilégio", conta ele.

Por sinal, se você queria saber porque a Heloísa está no título da canção, mas não é citada em momento algum na letra, vai aí a explicação: a música está no segundo disco de Vinny, 'Todomundo' (1997), em que cada música tinha um personagem no título ('Deus', 'João Bobo', 'Maria Tatame', 'Benedito'). "Era um disco temático nesse sentido. A música entrou aos 45 minutos do segundo tempo e precisávamos de um nome. E colocamos Heloísa", diz. "Até queria ter uma história espetacular para contar, mas foi isso. Nunca nem peguei uma garota chamada Heloísa", brinca.

Psicanálise

Nos fins de semana, Vinny é músico. De segunda a sexta, ele é o filósofo e psicanalista Vinny Bonotto Conrado. Sim: assim que os shows e hits começaram a rarear, ele se graduou em Filosofia, fez mestrado em Ciências Sociais e acabou fazendo formação em psicanálise.

"Não houve uma desilusão com a música. Faz parte do processo natural, de aclives e declives. Nessa hora, você pode ficar amargurado ou ter outras paixões. A filosofia sempre foi uma paixão e no meu mestrado, uma das coordenadoras era psicóloga. Isso me influenciou. E dá pra levar na boa", diz.

Hits toda hora

No auge do sucesso, Vinny tinha duas obrigações: um disco por ano e pelo menos um hit por ano. "Por um tempo foi possível fazer dessa forma, mas depois foi nocivo. Eu não gosto de certos discos que fiz, muitos discos poderiam ter sido feitos com mais tranquilidade. Financeiramente foi bom, mas artisticamente foi ruim", afirma.