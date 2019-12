PRÉ-ESTREIA

CATS

(Cats). De Tom Hooper. Com Taylor Swift, Francesca Hayward, Idris Elba. Está chegando a hora da decisão que acontece, todo ano, em uma noite especial para os gatos Jellicles: escolher qual integrante da gataria irá para Heaviside Layer, e assim obter uma vida nova e melhor. É quando a líder Deuteronomy (Judi Dench) ouve bichanos como Grizabella (Jennifer Hudson), Bustopher Jones (James Corden), Macavity (Idris Elba), Bombalurina (Taylor Swift), Gato do Teatro (Ian McKellen) e Jennyanydots (Rebel Wilson) contarem suas histórias para convencerem de que são a melhor escolha. Musical. Livre. 113 min. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Tijuca 4: 19h. Kinoplex Tijuca 6: 15h10. Zona Sul: Kinoplex São Luiz 2: 15h. Kinoplex São Luiz 4: 21h30. Kinoplex Fashion Mall 1: 18h40. Kinoplex Fashion Mall 4: 15h. Kinoplex Leblon 2: 15h50, 18h20, 20h50. Kinoplex RioSul 5: 19h10, 21h40.

ESTREIAS

A BATALHA DAS CORRENTES

(The Current War). De Alfonso Gomez Rejon. Com Tom Holland, Michael Shannon, Benedict Cumberbatch. Thomas Alva Edison foi um gênio da eletricidade e considerado o pai da lâmpada incandescente. George Westinghouse era um engenheiro e empresário habilidoso. Edison criou o primeiro sistema de distribuição de energia elétrica, mas foi Westinghouse quem conseguiu desenvolver uma opção melhor e mais barata. Em lados opostos, a disputa será agravada com a chegada de outra mente brilhante, o também inventor Nikola Tesla. Biografia. 12 anos. 102 min. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Tijuca 4: 15h20 (somente terça-feira), 16h40 (somente quarta-feira), 19h15 (não será exibida terça e quarta-feira), 21h30 (não será exibida terça-feira). Zona Sul: Roxy 1: 13h30 (somente terça-feira), 13h35 (não será exibida terça e quarta-feira), 16h10 (somente quarta-feira), 18h30 (não será exibida terça-feira). Kinoplex São Luiz 1: 14h50 (somente terça-feira), 16h20 (nãos será exibida terça-feira), 21h20 (não será exibida terça-feira).

STAR WARS: A ASCENSÃO SKYWALKER

(Star Wars: The Rise of Skywalker). De J.J. Abrams. Com Adam Driver, Daisy Ridley, Billie Lourd. O conflito milenar entre a Ordem Jedi e os Sith continua. Poe Dameron, Rey, Chewbacca, BB-8, C-3PO e Finn são sobreviventes da Resistência. Eles enfrentarão a Primeira Ordem, comandada por Kylo Ren. Cópias Dubladas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 1 (3D): 14h30 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 14h50 (somente segunda-feira), 15h (somente terça e quarta-feira), 17h40 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 17h50 (somente segunda e quarta-feira). Kinoplex Shopping Boulevard 2: 13h (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 13h50 (somente segunda-feira), 14h30 (somente terça-feira), 16h40 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 16h50 (somente segunda e quarta-feira), 19h50 (não será exibida terça-feira). Kinoplex Shopping Boulevard 5 (3D): 20h10 (não será exibida terça-feira). Kinoplex Tijuca 1 (3D): 14h30 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 15h (somente segunda e quarta-feira), 15h30 (somente terça-feira), 17h40 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 18h (somente segunda e quarta-feira), 20h50 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 21h (somente segunda e quarta-feira). Kinoplex Tijuca 5 (3D): 20h (somente segunda e quarta-feira), 21h10 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira). Kinoplex Tijuca 6 (3D): 17h20 (somente sexta-feira e domingo), 17h40 (somente segunda-feira), 19h20 (somente sábado), 20h30 (somente sexta-feira e domingo), 20h40 (somente segunda e quarta-feira), 22h30 (somente sábado). Kinoplex Nova América 5: 14h (somente segunda-feira), 15h (não será exibida segunda e quarta-feira), 17h (somente segunda e quarta-feira), 18h (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 20h (somente segunda e quarta-feira), 21h (não será exibida segunda, terça e quarta-feira). Kinoplex Nova América 6: 14h (somente sexta-feira e domingo), 14h20 (somente segunda-feira), 15h20 (somente sábado), 17h (somente sexta-feira e domingo), 17h20 (somente segunda e quarta-feira), 18h20 (somente sábado). Kinoplex Nova América 7 (3D): 13h (somente sábado), 14h10 (somente sexta-feira e domingo), 14h30 (somente terça-feira), 14h40 (somente segunda-feira), 16h10 (somente sábado), 17h20 (somente sexta-feira e domingo), 17h40 (somente segunda e quarta-feira), 19h20 (somente sábado), 20h30 (somente sexta-feira e domingo), 20h40 (somente segunda e quarta-feira), 22h30 (somente sábado). CineCarioca Méier 1 (3D): 14h (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 14h30 (somente segunda-feira). CineCarioca Méier 2: 17h (somente segunda-feira), 17h50 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 20h (somente segunda-feira), 20h50 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira). Zona Sul: Kinoplex RioSul 1 (3D): 15h (somente sábado), 15h10 (não será exibida sábado e terça-feira), 15h15 (somente terça-feira), 18h (somente sábado), 18h10 (não será exibida sábado e terça-feira). Kinoplex RioSul 2 (3D): 13h (somente sábado), 14h (somente sexta-feira e domingo), 14h30 (somente segunda-feira), 16h10 (somente sábado), 17h20 (somente quarta-feira). Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 1 (3D): 14h (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 14h30 (somente segunda-feira), 17h10 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 17h30 (somente segunda e quarta-feira). Kinoplex West Shopping 2 (3D): 14h30 (não será exibida segunda e quarta-feira), 15h (somente segunda e quarta-feira), 17h40 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 18h (somente segunda e quarta-feira), 20h50 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 21h (somente segunda e quarta-feira). Kinoplex West Shopping 5: 14h (somente segunda-feira), 15h (não será exibida segunda e quarta-feira), 17h (somente segunda e quarta-feira), 18h (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 20h (somente segunda e quarta-feira), 21h (não será exibida segunda, terça e quarta-feira). Kinoplex Grande Rio 1: 14h10 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 14h30 (somente segunda-feira), 17h20 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 17h30 (somente segunda e quarta-feira). Kinoplex Grande Rio 5 (3D): 14h30 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 15h (somente segunda e quarta-feira), 15h30 (somente terça-feira), 17h40 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 18h (somente segunda e quarta-feira), 20h50 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 21h (somente segunda e quarta-feira). Kinoplex Grande Rio 6: 13h50 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 14h (somente segunda-feira), 14h30 (somente terça-feira), 17h (não será exibida terça-feira), 20h (somente segunda e quarta-feira), 20h10 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira). Kinoplex Nova Iguaçu 1: 15h20 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 15h40 (somente terça-feira), 19h30 (somente segunda e quarta-feira), 21h (não será exibida segunda, terça e quarta-feira). Kinoplex Nova Iguaçu 2 (3D): 14h10 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 14h30 (somente segunda-feira), 15h30 (somente terça-feira), 17h20 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 17h30 (somente segunda e quarta-feira), 20h30 (não será exibida terça-feira). Kinoplex Nova Iguaçu 3: 14h (somente terça-feira), 20h (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 20h15 (somente segunda e quarta-feira). Kinoplex Nova Iguaçu 5 (3D): 13h50 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 14h (somente segunda-feira), 14h30 (somente terça-feira), 17h (não será exibida terça-feira). Kinoplex Iguaçu Top 1 (3D): 14h30 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 15h (somente segunda e quarta-feira), 15h30 (somente terça-feira), 17h40 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 18h (somente segunda e quarta-feira), 20h50 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 21h (somente segunda e quarta-feira). Kinoplex Iguaçu Top 2 (3D): 14h10 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 14h30 (somente segunda-feira), 17h20 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 17h30 (somente segunda e quarta-feira). Kinoplex Iguaçu Top 6: 13h50 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 14h (somente segunda-feira), 14h30 (somente terça-feira), 17h (não será exibida terça-feira), 20h (somente segunda e quarta-feira), 20h10 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira). Barra: Kinoplex Via Parque 3 (3D): 14h20 (somente segunda-feira), 15h20 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 20h20 (somente segunda e quarta-feira), 21h10 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira). Kinoplex Via Parque 4 (3D): 14h (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 14h40 (somente segunda-feira), 15h (somente terça-feira), 17h10 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 17h40 (somente segunda e quarta-feira). Kinoplex Via Parque 6: 14h30 (somente terça-feira), 16h50 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 17h (somente segunda e quarta-feira). Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Tijuca 1 (3D): 14h30 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 15h (somente segunda e quarta-feira), 15h30 (somente terça-feira), 17h40 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 18h (somente segunda e quarta-feira), 20h50 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 21h (somente segunda e quarta-feira). Kinoplex Tijuca 2: 13h50 (somente sexta-feira e domingo), 14h (somente sábado), 14h20 (somente segunda-feira), 15h (somente terça-feira), 17h (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 17h20 (somente segunda e quarta-feira), 20h10 (somente sexta-feira e domingo), 20h20 (somente segunda e quarta-feira), 20h30 (somente sábado), 23h10 (somente sexta-feira), 23h30 (somente sábado). Kinoplex Tijuca 5 (3D): 20h (somente segunda e quarta-feira), 21h10 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira). Kinoplex Tijuca 6 (3D): 17h20 (somente sexta-feira e domingo), 17h40 (somente segunda-feira), 19h20 (somente sábado), 20h30 (somente sexta-feira e domingo), 20h40 (somente segunda e quarta-feira), 22h30 (somente sábado). Kinoplex Nova América 1 (3D): 13h40 (somente sábado), 14h40 (somente sexta-feira e domingo), 15h (somente segunda e quarta-feira), 15h30 (somente terça-feira), 16h40 (somente sábado), 17h40 (somente sexta-feira e domingo), 18h (somente segunda e quarta-feira), 19h50 (somente sábado), 20h50 (somente sexta-feira e domingo), 21h (somente segunda e quarta-feira), 23h (somente sábado). Kinoplex Nova América 6: 14h (somente terça-feira), 20h10 (somente sexta-feira e domingo), 20h20 (somente segunda e quarta-feira), 21h20 (somente sábado). CineCarioca Méier 1 (3D): 17h10 (nãos erá exibida segunda, terça e quarta-feira), 17h30 (somente segunda-feira), 20h20 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 20h30 (somente segunda-feira). CineCarioca Méier 2: 14h (somente segunda-feira), 14h50 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira). Kinoplex Madureira 2 (3D): 15h30 (somente terça-feira), 20h30 (não será exibida terça-feira). Zona Sul: Roxy 2: 14h30 (somente terça-feira), 17h (somente segunda-feira), 18h (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 20h (somente segunda e quarta-feira), 21h (não será exibida segunda, terça e quarta-feira). Roxy 3 (3D): 14h (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 15h (somente segunda e quarta-feira), 15h30 (somente terça-feira), 17h10 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 17h55 (somente segunda e quarta-feira), 20h20 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 20h50 (somente segunda e quarta-feira). Kinoplex São Luiz 2: 14h (somente sábado), 14h30 (somente segunda-feira), 15h10 (somente sexta-feira e domingo), 17h (somente sábado), 20h30 (somente segunda e quarta-feira), 21h10 ((somente sexta-feira e domingo), 23h (somente sábado). Kinoplex São Luiz 3 (3D): 14h30 (somente terça-feira), 17h40 (somente sexta-feira e domingo), 18h (somente segunda e quarta-feira), 19h20 (somente sábado), 20h50 (somente sexta-feira e domingo), 21h (somente segunda e quarta-feira), 22h30 (somente sábado). Kinoplex São Luiz 4: 14h (somente sexta-feira, sábado e domingo), 15h (somente sábado), 15h10 (somente sexta-feira e domingo), 15h30 (somente quarta-feira), 17h (somente segunda-feira), 17h10 (somente sexta-feira e domingo), 18h (somente sábado), 18h30 (somente quarta-feira), 20h (somente segunda-feira), 20h10 (somente sexta-feira e domingo), 21h (somente sábado). Kinoplex RioSul 1 (3D): 21h (somente sábado), 21h10 (não será exibida sábado e terça-feira). Kinoplex RioSul 2 (3D): 15h (somente terça-feira), 17h10 (somente sexta-feira e domingo), 17h30 (somente segunda-feira), 19h20 (somente sábado), 20h20 (nãos será exibida sábado, segunda e terça-feira), 20h30 (somente segunda-feira), 22h30 (somente sábado). Kinoplex RioSul 3 (3D): 13h25 (somente sábado), 14h25 (somente sexta-feira e domingo), 15h (somente segunda e quarta-feira), 15h30 (somente terça-feira), 16h40 (somente sábado), 17h40 (somente sexta-feira e domingo), 18h (somente segunda e quarta-feira), 19h55 (somente sábado), 20h55 (somente sexta-feira e domingo), 21h (somente segunda e quarta-feira), 23h10 (somente sábado). Kinoplex RioSul 4 (3D): 13h (somente sábado), 13h40 (somente sexta-feira e domingo), 14h (somente segunda-feira), 14h30 (somente terça-feira), 16h (somente sábado), 16h50 (somente sexta-feira e domingo), 17h (somente segunda e quarta-feira), 19h (somente sábado), 20h (não será exibida sábado e terça-feira), 22h (somente sábado). Kinoplex RioSul 5: 19h05 (não será exibida sábado, terça e quarta-feira), 20h40 (somente sábado). Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 1 (3D): 15h30 (somente terça-feira), 20h30 (não será exibida terça-feira). Kinoplex Grande Rio 1: 15h (somente terça-feira), 20h30 (não será exibida terça-feira). Kinoplex Nova Iguaçu 3: 17h (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 17h15 (somente segunda e quarta-feira). Kinoplex Nova Iguaçu 4 (3D): 14h30 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 15h (somente segunda, terça e quarta-feira), 17h40 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 18h (somente segunda e quarta-feira), 20h50 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 21h (somente segunda e quarta-feira). Barra: Kinoplex Via Parque 3 (3D): 14h (somente terça-feira), 17h20 (somente segunda e quarta-feira), 18h10 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira). Kinoplex Via Parque 4: 20h20 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 20h40 (somente segunda e quarta-feira). Kinoplex Via Parque 5: 14h20 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 15h (somente segunda e quarta-feira), 15h30 (somente terça-feira), 17h40 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 18h (somente segunda e quarta-feira), 20h50 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 21h (somente segunda e quarta-feira). Kinoplex Via Parque 6: 13h50 (não será exibida segunda, terça e quarta-feira), 14h (somente segunda-feira), 20h (não será exibida terça-feira).