Evento gratuito na Prainha tem atividades para dia sem ondas

Rio - Quando o mar está sem ondas, os surfistas normalmente dizem que o mar está "flat". Mas o que fazer quando não dá para pegar aquela onda por conta das condições das águas? A Cervejaria Kona, marca havaiana recentemente lançada ao público carioca, apresenta seu “Kona Mode” em um evento gratuito com atividades que vão tornar a ida à praia em algo especial tanto para surfistas como para o público em geral.



O “Flat Summer Fun”, que acontece neste sábado, dia 21, na Prainha, terá desde atividades na areia, como vôlei, futmesa e slackline, de uso livre, e atividades no mar, como stand up paddle, caiaque, flyboard e big sup, o stand up paddle gigante para até 7 pessoas. Todas as atrações são limitadas a pessoas com mais de 18 anos.



O evento também vai oferecer aulas de alongamento (às 9h), meditação (às 11h) e oficina de equilíbrio (das 08h às 16h).



“Somos uma cerveja do Havaí e temos o surfe como nossa paixão. Mas nem sempre o mar tem ondas para praticar o esporte, algo comum nesse período do ano no Rio. O Flat Summer Fun vem para trazer o Kona Mode para a cidade, reunindo os cariocas com várias opções de atividades para aproveitar um dia na praia, mas sem ondas”, disse Carolina Ventura, gerente de marketing de Kona no Brasil.



Serviço:



Flat Summer Fun: 21 de dezembro, na Prainha, das 8h às 16h