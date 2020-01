Tatá Werneck se declara para Rafa Vitti e fala sobre diferença de idade

Rio - Tatá Werneck, de 36 anos, e Rafa Vitti, de 24, estão completando três anos de relacionamento nesta segunda-feira e a atriz resolveu fazer uma declaração de amor para o marido nas redes sociais. Em seu texto, Tatá falou sobre o julgamento que sofreu por ser 12 anos mais velha que o marido. "Se fosse o contrário a mulher mais nova seria quase um troféu", disse.

"Vivo momentos lindos ao seu lado. Me casei . No sofá. Fui pedida em casamento. No banheiro. Morei junto dizendo que não queria morar junto. Sabe o que estamos comemorando hoje? 3 anos que percebemos que quando é pra ser tem LEVEZA! Tem Clara Maria. Nossa deusa. E mais 20 filhos bichos adotados. Achei meu amor no meio do julgamento dos outros. Que criticavam amar um homem 12 anos mais novo (se fosse o contrário a mulher mais nova seria quase um 'troféu') . Achei meu amor no meio de um monte de medo. Achei meu amor pq reconheci nele o que eu mais queria: paz.", escreveu Tatá.

"Às vezes a gente cai no Conto do amor que machuca. Que aprisiona. Que limita. E que faz sofrer. Isso não é amor. É machucado. Prisão. Limitação e sofrimento. Amor é paz. É crescer junto! É vibrar pelo outro. É ter apoio. Meu amor...você sem dúvida é a melhor pessoa com quem eu poderia querer multiplicar minha vida. Que nos multipliquemos por aí. Que deixemos nossa família crescer. Que saibamos respeitar nosso sonhos como casal e individuais. Que mantenhamos (cara eu peguei uma linha de conjugação verbal aqui que não to conseguindo sustentar) NOSSO RISO! A gente ri muito o tempo todo. E é se divertindo com nada que a gente descobre que tem TUDO! Te amo!", continuou.

"Parei de pensar no amor pra sempre pra viver o amor de todos os dias. E quando você vê... 3 anos se passaram. 3 anos que te amo toda hora! E que eu peço: fecha a porta pra não entrar mosquito risos não existe conto de fadas. Existe respeito, amor e admiração. Te amo! Te admiro mto! Tu é mo gato pessoalmente", completou.