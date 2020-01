Atriz de pegadinhas do 'João Kleber Show' revela que seu bumbum de 107 cm não é natural

Rio - Atriz de pegadinhas do "João Kleber Show", Roberta Duarte posou para um ensaio sensual. De lingerie, a musa chamou atenção por seu bumbum de 107 cm. "Muitas mulheres me perguntam sobre o meu bumbum. Eu sempre digo a verdade. Coloquei hidrogel há 8 anos, junto com o implante de silicone nos seios", admitiu.

Galeria de Fotos Roberta Duarte posa para ensaio sensual Marcos Mello / VH Assessoria Roberta Duarte posa para ensaio sensual Marcos Mello / VH Assessoria Roberta Duarte posa para ensaio sensual Marcos Mello / VH Assessoria Roberta Duarte posa para ensaio sensual Marcos Mello / VH Assessoria

Roberta conta que quando completou a maioridade resolveu fazer as intervenções cirúrgicas. "Resolvi 'me montar' porque não estava satisfeita com meu corpo e resolvi mudar. Quando eu pesava 80 kg, tinha aproximadamente 115 cm de quadril e, agora que eu peso 64 kg, tenho 107 cm de quadril", contou a morena.

"Para mim, é um tamanho ideal. Estou superfeliz e satisfeita com minhas escolhas no passado. Fiz reeducação alimentar, treinei muito na academia e fiz muitos tratamentos estéticos. Agora posso dizer que estou superbem, mas é claro que a gente pode sempre melhorar desde que não haja exageros. Sigo buscando ser a minha melhor versão a cada dia".