Ludmilla agradece Neymar por fazer coreografia de sua música para comemorar gol

Rio - O jogador Neymar comemorou um gol que fez na partida entre PSG e Mônaco, neste domingo, fazendo a coreografia da música "Verdinha", de Ludmilla. Ao ver o vídeo da comemoração, a cantora usou o Twitter para agradecer a homenagem.

"Neymar marcou um gol e eu to muito feliiiiz to vendendo a grama da verdinha em Paris", escreveu Ludmilla ao postar o vídeo de Neymar dançando. Os fãs também comemoraram com a cantora. "Você não plantou o pé a toa, né? Tá rendendo muitas vendas", brincou uma pessoa. "O brabo dançando a música da braba", disse outro seguidor.