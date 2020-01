'Retrô Games': shopping em Botafogo ganha estação de jogos dos anos 80

Rio - O clima da década de 1980 invade as férias de verão do shopping RioSul. Entre os dias 21 de janeiro e 02 de fevereiro, o shopping promove o Retrô Games, uma estação de jogos com os clássicos dos anos 80, como Fliperama e Pinball. Além disso, o Espaço Kids garante a diversão dos pequenos a partir de cinco anos.



Na área do fliperama, as opções são os jogos eletrônicos Donkey Kong e Ms Pac Man, sucessos em 1981, além de multijogos com 60 games para divertir a criançada. Para os interessados em uma disputa de Pinball, as alternativas são os tradicionais Cosmic 1980, Rally 1980, Sure Shot 1981, Titan 1982, Polar Explorer 1983 e Vortex 1983. Já os pequenos podem se divertir com os clássicos Genius e Pula Pirata, bem como outros minigames.



A gerente de Marketing do RioSul, Fabiana de Luna, explica que o Retrô Games RIOSUL proporcionará lazer, mas também contará com atividades educativas. “A ideia da ação é divertir os pequenos no período das férias escolares, mas sem deixar de lado o aprendizado e interação com outras crianças. Também será um momento de curtição junto aos pais, que poderão, ainda, aproveitar para relembrar os jogos e brincadeiras do seu tempo."



A ação ocorre na praça de eventos do primeiro piso, com inscrições gratuitas e por ordem de chegada. A classificação etária é de 10 anos para os jogos de Pinball e Fliperama, e cinco para o Espaço Kids. A participação de crianças e adolescentes menores de 18 anos só é permitida mediante assinatura de termo de autorização pelos pais e/ou responsáveis, que devem, ainda, aguardar o participante no evento.

Serviço



Retrô Games RioSul. Rua Lauro Müller, 116 - Botafogo. L1 - Praça de Eventos. De 21/01 a 02/02. Horário: das 15h às 21h (domingo a quinta-feira) e das 10h às 22h (sextas e sábados) Inscrições: gratuitas e por ordem de chegada.