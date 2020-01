'BBB 20' libera uso de celular

Rio - Mais uma novidade para o 'BBB 20'. O reality, que estreia na próxima terça-feira, vai permitir que os brothers tenham acesso a um celular dentro da casa. Mas não será um aparelho comum. Sem comunicação com o mundo exterior, o celular só vai servir para mostrar o que acontece dentro do confinamento por meio do #FeedBBB, uma das novidades da temporada.

Cada confinado poderá, pelo tempo determinado pelo programa, usar o celular para registrar e postar momentos do convívio. Com o aparelho, os brothers farão login em um aplicativo exclusivo em que poderão produzir pequenos vídeos, registros fotográficos e até mesmo colocar stickers em suas fotos.

Todas as postagens serão publicadas no #FeedBBB, que ficará disponível e atualizado em tempo real em uma tela localizada na sala de estar e nas redes oficiais do programa.