DJ Rennan da Penha volta a ter programa de rádio

Rio - Depois de passar oito meses preso em 2019, o DJ Rennan da Penha está retomando suas atividades em 2020. De acordo com o colunista Leo Dias, do "Uol", além de uma participação na novela "Amor de Mãe" e de gravar seu primeiro DVD nesta terça-feira, Rennan voltará a ter seu programa de rádio. A estreia está prevista para o dia 29 deste mês, na FM O Dia.

Rennan apresentava o programa "Baile do Rennan da Penha" na FM O Dia antes de ser preso. O programa foi suspenso pouco depois da decretação da prisão do DJ. O novo programa de Rennan vai ao ar às quartas-feiras, no fim da tarde. Ainda de acordo com Leo Dias, o nome da atração ainda não foi definido.