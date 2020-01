Rio - Fátima Bernardes e Túlio Gadelha aproveitaram esta terça-feira para se exercitar. O casal foi fotografado se alongando na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, esta tarde. Fátima está de férias do "Encontro" e o programa tem sido apresentado em sua ausência por Patrícia Poeta. Fátima aproveitou as férias para viajar com o namorado. O casal esteve na Inglaterra e em Portugal.