Larissa Manoela se declara para namorado: 'Que bom te encontrar nessa vida'

Rio - Larissa Manoela fez uma homenagem para o namorado, Leo Cidade, nesta terça-feira. O casal está completando 2 anos e 1 mês de namoro e a atriz postou uma foto em que aparece abraçadinha com o namorado na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

"Que bom te encontrar nessa vida. Em cada olhar tanto amor. Nossos corações na mesma batida. Cada pedra do caminho vira flor. É tão bom saber que você está comigo. Sentimento esse que veio pra ficar. Todo o abraço cada vez mais bonito. Esse teu jeito sincero que faz eu te amar'. 2.1 do melhor jeitinho possível, amo que a gente se completa! Amo que a vida nos leva aos encontros mais lindos e a felicidade plena! Amo viver a vida com você, TE AMO @leocidade", escreveu.