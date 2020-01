Sabrina Sato e Dhomini se reencontram em novo reality show da Record após 17 anos

O reencontro de um casal que marcou época na TV brasileira vai movimentar as próximas semanas. De acordo com o site 'Notícias da TV', Sabrina Sato vai comandar na Record, a partir de fevereiro, o reality show 'Made in Japão', no qual um dos participantes será André Augusto Ferreira Fontes, o Dhomini. Os dois namoraram durante o confinamento da terceira edição do 'Big Brother Brasil' em 2003, que consagrou Dhomini como campeão.

'Made in Japão' vai fazer parte do programa Domingo Show, que será apresentado por Sabrina. O quadro é a versão brasileira do 'Big In Japan', que mistura reality show e games televisivos. As provas e desafios, que começam a ser gravados a partir do dia 22, vão colocar os participantes em situações complicadas como quedas, tombos e até se vestir como galinha. Os micos vão dar ao vencedor uma quantia de R$ 500 mil. Além de Dhomini, outro nome de um dos dez participantes, confirmado pelo Notícias da TV, é Silvana Oliveira, mãe da cantora Ludmilla.

Relacionamento sério

Sabrina Sato e Dhomini começaram a namorar no 'BBB3'. Ela foi a 8ª eliminada e o rapaz resistiu até ser campeão. Após o programa, que acabou em abril de 2003, os dois mantiveram a relação até o início de 2004, quando Sabrina já havia ingressado no elenco fixo do show humorístico 'Pânico na TV', naquela época na RedeTV!.

A proposta é que 'Made in Japão' seja o carro chefe do 'Domingo Show'. Além do reality, Sabrina vai comandar games musicais e de namoro, tradicionais nas tardes de domingo na TV brasileira. Uma das figuras do 'Made in Japão' será a mãe de Sabrina, conhecida como Dona Kika. Ela será responsável por algumas reportagens das redes sociais do novo reality show.