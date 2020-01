Gabriel Contente fala sobre a evolução do Vicente, da novela 'Bom Sucesso'

Rio - Ao aparecer no Projac para conversar com a imprensa, Gabriel Contente, o Vicente de 'Bom Sucesso', chamou a atenção pela maquiagem - o ator usava lápis de olho. O que será que vem por aí?

"Não posso dar muito spoiler, mas ele vai tem um momento muito especial na trama em que vão aparecer vários personagems da literatura. Ele será o Romeu e a Gabriela (Giovanna Coimbra) será a Julieta", revela. Sem problemas quanto à maquiagem, inclusive. Ele adora usar. "Faço licenciatura em Artes Cênicas e tenho aula de caracterização. Adoro sair com umas coisas loucas assim, e acho um charme usar lápis de olho", revela.

O casal Gabriela e Vicente já foi shippado pelos fãs como #Gabicente e vem fazendo sucesso, após vários momentos de instabilidade na trama. E de instabilidade na vida do próprio Vicente, já que o personagem amadureceu bastante.

"Ele era um cara agressivo, um playboy, que se descontrolava o tenpo todo, e era mimado. Ele começa a evoluir, fica deprimido porque a Gabriela acaba o relacionamento", conta. "Vicente teve várias viradas: uma foi quando a Gabriela apareceu na vida dele, outra foi quando começaram a namorar, outra quando eles terminaram, outra quando apareceu a avó na vida dele (Vera, interpretada por Angela Vieira) e outra quando o namoro volta. O Vicente passou a auxiliar a avó com a internet. O amor da avó apresenta outras possibilidades para ele".

Vicente, num capítulo exibido no último dia de 2019, perdeu a virgindade com Gabriela - que não era virgem. Gabriel confessa que não esperava. "Foi uma surpresa descobrir que ele era virgem, mas a partir do momento em que ele tinha todas essas atitudes e ainda não tinha transado, acho que muda muita coisa", brinca. "Muita gente se identificou com a cena da primeira vez e vi comentários do tipo: 'Gabriela dando aula para o Vicente'".

Namorada no hospital

Em 'Bom Sucesso', Vicente precisou lidar com o fato de Gabriela ter ficado entre a vida e a morte no hospital, após ter sido atingida numa embocada para pegar Alberto (Antonio Fagundes). Em 'Malhação: Vidas Brasileiras', Gabriel interpretou o Kavaco, que viveu situação parecida com Amanda (Pally Siqueira), que tinha esclerose lateral amitrófica (ELA).

"Eu até brinco que na próxima namorada doente posso pedir música no 'Fantástico'. Queria elogiar bastante a Pally e a Giovanna, que fazem um trabalho incrível. Os dois personagens terem namoradas doentes é muita coincidência. Eu até fiquei analisando o que fiz aqui, o que tem de diferente", conta Gabriel, que também dirige e escreve, e irá estrear uma peça sua no teatro das Cesgranrio em abril, 'Primavera Cinzenta'. "Gosto mais de atuar do que de escrever, mas adoro escrever. Tenho o projeto de uma série, até".