Horóscopo do dia: previsões para 15 de janeiro de 2020

ÁRIES

O céu anuncia uma fase de sucesso e realizações, sobretudo na carreira. Então, arregace as mangas e corra atrás. Poderá fazer boas parcerias à tarde. A dois, união firme e forte. Podem sonhar juntos!

TOURO

Se você quer crescer na vida, siga o exemplo de pessoas experientes e bem-sucedidas. Controle o estresse.

Boa sintonia com amigos. Pode pintar clima de romance com alguém da turma.

GÊMEOS

A Lua vai reforçar a sua criatividade e trará mais sorte para encarar qualquer desafio hoje. Se está só, seu

charme vai atrair muitos admiradores na paquera e pode até iniciar um bom romance.

CÂNCER

À tarde, é provável que se preocupe com assuntos de casa. Use sua experiência para lidar com qualquer

questão. Sintonia de corpo e alma com seu bem, ideal para planejar o futuro a dois.

LEÃO

Se você quer aumentar seus ganhos, invista no trabalho. Vale até arrumar um segundo emprego. O seu

charme continua acentuado e vai ser fácil envolver quem quiser nas suas paqueras.

VIRGEM

Você vai conseguir o que quiser dos outros se apostar na simpatia. Em vez de críticas, elogie os seus colegas pelo que eles fazem bem. O seu convívio com quem você ama será muito harmonioso.

LIBRA

A Lua vai realçar toda a simpatia do seu signo. Use isso a seu favor, seja no trabalho, na paquera ou no romance. Terá prazer em cuidar da saúde e da beleza. Explore toda sua sensualidade.

ESCORPIÃO

Você pode precisar de mais concentração para cumprir as tarefas e vai preferir se isolar. Astral ótimo para

os assuntos do seu coração e um namoro recente tem tudo para ficar mais sério.

SAGITÁRIO

Talvez queira investir uma boa grana para melhorar seu visual. Amigos podem dar uma força hoje. Se já tem sua cara-metade, aposte em programas românticos e relembre os bons momentos.

CAPRICÓRNIO

Você vai usar toda a determinação do seu signo para atingir os seus objetivos. Na sua paquera, você vai revelar toda a sua simpatia e autoconfiança e poderá deixar quem quiser aos seus pés.

AQUÁRIO

Confie no seu sexto sentido para se livrar de pessoas falsas e trapaceiras. Você pode lucrar com algo feito em casa nas suas horas vagas. Mostre para o seu par o valor que você dá à união e à família.

PEIXES

A Lua deixará suas emoções mais intensas. Encare os desafios sem se deixar abater. Seu charme ganhará

reforço e a paquera será sucesso. Romance com colega está favorecido pelos astros.