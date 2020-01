Será? Anitta sensualiza sem calcinha nas redes sociais

Rio - Anitta exibiu toda a sua sensualidade e fez a temperatura subir ao posar, ao que tudo indica, sem calcinha em foto divulgada no Instagram, nesta terça-feira. Na imagem, a cantora aparece de top e com uma saia com uma fenda poderosa. "Mais um dia de trabalho antes de mais férias. Esse ano eu 'tô que tô'", escreveu a funkeira na legenda da imagem.