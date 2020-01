Festival do Rio comemora 20 anos com edição especial de verão

Rio - Uma programação com clássicos do cinema brasileiro e uma seleção de premiadas produções alemãs. Assim será o Festival do Rio 20 anos – Verão no MAM, mostra comemorativa pelas duas décadas de história do evento cinematográfico que tem a cara do Rio de Janeiro. Cineastas brasileiros e convidados da Alemanha participarão das sessões e conversarão com o público entre os dias 21 e 31 de janeiro, sempre na Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que é parceiro do evento.



Sessões têm entrada gratuita



Os cariocas poderão recordar produções nacionais icônicas e clássicos que já foram exibidos no Festival do Rio, como “Cinema, Aspirinas e Urubus”, de Marcelo Gomes; “Saneamento Básico”, de Jorge Furtado; “O Som Ao Redor”, de Kleber Mendonça Filho; “Ônibus 174”, de José Padilha; “O Palhaço”, de Selton Mello; “Estamira”, de Marcos Prado, entre outros.

Algumas sessões vão contar com presença dos cineastas responsáveis por cada um desses títulos. Roberto Berliner é o diretor convidado para a sessão de “Pindorama, a verdadeira história dos sete anões”, enquanto Andrucha Waddington marca presença na sessão de “Casa de Areia”. “Saneamento Básico”, filme de Jorge Furtado, terá uma sessão acessível com audiodescrição e legendas descritivas. “Índia, A Filha do Sol”, longa de Fábio Barreto, será exibido em homenagem ao diretor que faleceu em 2019.





Premiados filmes alemães compõem a programação do festival



Em parceria com a Deutsche Filmakademie (Academia Alemã de Cinema) e o Goethe-Institut, o Festival do Rio apresenta também a mostra de filmes alemães “... and the winners are...”, que reúne longas de ficção, documentários e infanto-juvenis contemplados com o Prêmio de Cinema Alemão, o Lola, e o First Steps Awards, prêmio dedicado a filmes estudantis. Depois de Seattle (EUA) e Cairo (Egito), o Rio (Brasil) é a terceira parada desta que é a segunda turnê intercontinental do programa.



Um dos destaques da programação é “Gundermann”, de Andreas Dresen, grande vencedor da cerimônia de premiação deste ano. A adaptação cinematográfica da biografia do compositor da RDA Gerhard Gundermann recebeu prêmios em várias categorias, incluindo o Lola de Ouro de Melhor Longa-Metragem.



Na categoria documentário, um dos destaques da mostra é “De pais e filhos – Os filhos do Califado”, vencedor na categoria melhor edição e dirigido por Talal Derki, cineasta da Síria, que mora em Berlim desde 2014.



Quem também marca presença no festival é a atriz turca de “Uma mulher extraordinária” (Nur eine Frau”), Almila Bagriacik. No longa, ela interpreta Aynur Sürücü, uma jovem que vive em Berlim e é morta por seu próprio irmão, em um “assassinato de honra”.



Completa o quadro de atividades o Workshop de fotografia “Point of narration as a key decision”, com Benedict Neuenfels. Voltada para fotógrafos e estudantes, a oficina levanta questões morais, estéticas e técnicas envolvidas na concepção visual de filmes, tais como as possibilidades entre analógico x digital e manual x tripé. Neuenfels é suíço, radicado na Alemanha, responsável pela cinematografia de mais de 60 filmes, além do design de iluminação de peças de teatro e ópera. A oficina acontece nos dias 28 e 29 de janeiro, das 9h às 14h. A atividade será ministrada em inglês, com tradução consecutiva. As vagas estão completas e as chances agora são apenas pela fila de espera. Para mais informações, acesse: bit.ly/workshopbenedict







Veja a programação completa do Festival do Rio 20 Anos – Verão no MAM



21.01, terça-feira



15h – PINDORAMA, A VERDADEIRA HISTÓRIA DOS 7 ANÕES



(Brasil, 2008, 80 min)



Direção: Roberto Berliner, Lula Queiroga e Leo Crivelare



Documentário: Charles, Zuleide, Gilberto, Cleide, Rogério, Claudio e Lobão, são sete irmãos com nanismo, descendentes do mítico palhaço Pindoba, o menor e mais engraçado palhaço do mundo. Eles formam o circo Pindorama, que circula pelo sertão nordestino, despejando alegria, fraternidade e conquistando os corações do Brasil.



Classificação: 12 anos



*Sessão com a presença do diretor Roberto Berliner.







17h - O SONHO DE ROSE, 10 ANOS DEPOIS



(Brasil, 2000, 92 min)



Direção: Tetê Moraes



Documentário com narração de Lucélia Santos; a diretora revisita as famílias do assentamento de Trabalhadores sem Terra, criado na fazenda Annoni, no Rio Grande do Sul, para dar continuidade ao documentário que havia realizado 10 anos atrás. Aborda o problema agrário brasileiro, com foco na participação feminina durante o processo de ocupação da terra.



Classificação: livre







19h - CINEMA, ASPIRINAS E URUBUS



(Brasil, 2005, 99 min)



Direção: Marcelo Gomes



Elenco principal: João Miguel, Peter Ketnath, Hermila Guedes



Em 1942, Johann, um alemão que veio para o Brasil fugindo da guerra, dirige pelas estradas do Nordeste, vendendo aspirinas, nos pequenos povoados, e exibindo filmes promocionais para atrair compradores. Em certo momento, dá carona a Ranulpho, que pretende chegar ao Rio de Janeiro. A partir daí, a vida dos dois segue um novo rumo.



Classificação: 14 anos







22.01, quarta-feira



15h - O MENINO QUE FAZIA RIR (Der Junge muss an die frische Luft)



(Alemanha, 2018, 100 min)



Direção: Caroline Link



Elenco principal: Luise Heyer, Sönke Möhring, Diana Amft



Baseado nas memórias do comediante Hape Kerkeling. A infância é contada de forma divertida, triste e calorosa. Hans-Peter (Hape) notou cedo seu dom de fazer as pessoas rirem: os avós, os clientes da lojinha da avó, os pais dos colegas da escola... Somente com sua mãe depressiva o menino não obtém sucesso.



Legendado em português. Classificação: 12 anos







17h - SANEAMENTO BÁSICO



(Brasil, 2007, 112 min)



Direção: Jorge Furtado



Elenco principal: Fernanda Torres, Wagner Moura, Camila Pitanga



Uma pequena comunidade no Rio Grande do Sul recorre à realização de um vídeo para tentar resolver problemas de saneamento básico. Enfrentando pela primeira vez os dilemas audiovisuais, pessoas comuns aprendem (e ensinam) sobre os limites entre ficção e realidade, vida e representação. O filme faz, ao mesmo tempo, uma sátira sobre os meandros da burocracia e um ensaio sobre a linguagem cinematográfica.



Classificação: 14 anos



*Sessão com audiodescrição e legendas descritivas.







19h - ÔNIBUS 174



(Brasil, 2002, 150 min)



Direção: José Padilha



Documentário: um assalto a um ônibus na zona sul do Rio de Janeiro acaba em sequestro com cerco policial, sendo transformado em espetáculo transmitido ao vivo para todo o país durante quatro horas. O filme mescla o episódio com fatos da vida do assaltante, um menino de rua sobrevivente da chacina da Candelária.



Classificação: 14 anos



Sessão: quarta – 22/01, 19h.







23.01, quinta-feira







15h - 25 km/h (25 km/h)



(Alemanha, 2018, 116 min)



Direção: Markus Goller



Elenco principal: Lars Eidinger, Bjarne Mädel, Sandra Hüller



Dois irmãos se reencontram no funeral do pai. Georg cuidou do pai, gravemente doente, Christian construiu uma carreira e está de volta após décadas. Em uma noite de bebedeira, decidem tornar realidade um sonho de adolescência: uma viagem pela Alemanha nas suas antigas lambretas. Eles partem a, no máximo, 25 km/h, em busca de sexo, drogas e pingue-pongue.



Legendado em português. Classificação: 14 anos







17h - FALA TU



(Brasil, 2003, 74 min)



Direção: Guilherme Coelho



Documentário: o dia a dia e a arte de três cantores de rap do Rio de Janeiro, que sonham em fazer da música sua profissão. Enquanto isso não acontece, Macarrão faz apontamento do jogo do bicho; Thogum, que é budista, vende produtos exotéricos; e Combatente é operadora de telemarketing.



Classificação: 12 anos







19h - GUNDERMANN (Gundermann)



(Alemanha, 2018, 127 min)



Direção: Andreas Dresen



Elenco principal: Alexander Scheer, Anna Unterberger, Eva Weißenborn



Gerhard Gundermann (1955-1998) trabalhava em uma mina de carvão, era informante da Stasi, mas, acima de tudo, um talentoso compositor com muitos fãs na RDA e na Alemanha reunificada. O filme dedica-se a esta personalidade contraditória em uma narrativa biográfica sensível, um Heimatfilm musical moderno para a Alemanha Oriental e para a Alemanha reunida.



Legendado em português. Classificação: 14 anos







24.01, sexta-feira







15h - O PALHAÇO



(Brasil, 2011, 88 min)



Direção: Selton Mello



Elenco principal: Selton Mello, Paulo José, Teuda Bara



Benjamim é um palhaço sem identidade, CPF e comprovante de residência. Vive pelas estradas com a trupe do Circo Esperança. Cansado da vida que leva, ele parte em busca de seus sonhos: conhecer o mundo, possuir um endereço fixo, comprar um ventilador e, finalmente, tirar sua carteira de identidade.



Classificação: 10 anos







17h - MYBORDER’S JOYFENCE + ORAY



MYBORDER’S JOYFENCE (MyBorder’s JoyFence)



(Alemanha, 2018, 1min30seg)



Direção: Michael Kranz



Elenco principal: Shukry Alturk, Uday Alturk, Sobi Darcal



Esta publicidade fictícia mostra um novo produto: joyFENCE. Com esta ferramenta todos podem bloquear os inconvenientes do mundo real e, ao mesmo tempo, estar numa zona de conforto criada por um “sistema de filtro de bolhas”. Felizmente isso é (ainda) pura ficção – mas por quanto tempo?



Legendado em português. Classificação: 12 anos







ORAY (Oray)



(Alemanha/ Áustria, 2018, 100 min)



Direção: Mehmet Akif Büyükatalay



Elenco principal: Zejhun Demirov, Deniz Orta, Cem Gökta



Em uma disputa com sua esposa Burcu, Oray pronuncia a fórmula do divórcio islâmico “talaq”. O sacerdote informa que o casal deve se separar por três meses. Oray aproveita para fazer um recomeço e muda-se para Colônia, na Alemanha. Em um estilo quase documental, o filme conta como um indivíduo busca uma saída para o conflito entre sua crença no amor e seu amor pela fé.



Legendado em português. Classificação: 14 anos



* Sessão dupla com a presença de Katja Eichinger, idealizadora da série “... and the winners are...”.







19h - UMA MULHER EXTRAORDINÁRIA (Nur eine Frau)



(Alemanha, 2019, 90 min)



Direção: Sherry Hormann



Elenco principal: Almila Bagriacik, Merve Aksoy, Aram Arami



Baseado na história real de Hatun Ayhrun Sürücü, vítima de um “assassinato de honra” por um dos irmãos, em Berlim. O filme conta a luta da jovem por uma vida livre e autodeterminada, enfrentando a resistência da família que, por não aceitar seu estilo de vida, a ameaça e insulta cada vez mais.



Legendado em português. Classificação: 14 anos



* Sessão com a presença da atriz Almila Bagriacik.







25.01, sábado







15h - CAMPO GRANDE



(Brasil, 2015, 108 min)



Direção: Sandra Kogut



Elenco principal: Carla Ribas, Julia Bernat, Ygor Manoel



Duas crianças são deixadas na portaria de um prédio em Ipanema, sem nenhuma explicação, apenas um papel com o nome e endereço de Regina, uma das moradoras. Em nenhum momento as crianças duvidam que sua mãe voltará para buscá-los. Mas será que isso vai acontecer? A chegada das crianças no mundo de Regina – e suas tentativas de lidar com isso – transformarão profundamente as vidas de cada um deles.



Classificação: 10 anos







17h - ESTAMIRA



(Brasil, 2004, 121 min)



Direção: Marcos Prado



Documentário: Estamira e sua família vivem em um aterro sanitário em Jardim Gramacho, Duque de Caxias-RJ. Com distúrbios mentais, ela fala de forma poética e filosófica sobre a dificuldade de viver nessas condições, de problemas sociais mais abrangentes e leva o espectador a refletir sobre a vida.



Classificação: 10 anos







19h - STYX (STYX)



(Alemanha/ Áustria, 2018, 94 min)



Direção: Wolfgang Fischer



Elenco principal: Susanne Wolff, Gedion Oduor Wekesa, Kelvin Mutuku Ndinda



Rike trabalha como médica de emergência em Colônia, na Alemanha. Ela planeja uma viagem seguindo os passos de Charles Darwin. A partir de Gibraltar, navega sozinha com destino à Ilha de Ascensão, no Atlântico. No entanto, suas férias acabam abruptamente. Depois de uma tempestade, ela descobre um veleiro sobrecarregado e avariado. Mais de 100 pessoas podem afogar-se, caso ela não aja.



Legendado em português. Classificação: 16 anos



* Sessão com a presença do diretor de fotografia do filme, Benedict Neuenfels.







26.01, domingo







15h - DURVAL DISCOS



(Brasil, 2002, 96 min)



Direção: Anna Muylaert



Elenco principal: Ary França, Etty Fraser, Marisa Orth



Durval e sua mãe vivem na casa onde funciona a loja Durval Discos, muito conhecida no passado, mas em fase de decadência na venda de vinil. Eles decidem contratar uma empregada doméstica e a única candidata que aceita as condições, Célia, leva consigo uma pequena garota chamada Kiki. Um dia, Célia some e deixa um bilhete pedindo que eles cuidem de Kiki por três dias.



Classificação: 12 anos







17h - ROCCA MUDA O MUNDO (Rocca verändert die Welt)



(Alemanha, 2019, 101 min)



Direção: Katja Benrath



Elenco principal: Luna Maxeiner, Caspar Fischer-Ortmann, Luise Richter



Rocca, 11 anos, vive com a avó, enquanto seu pai, um astronauta, parte em uma missão espacial. Quando a avó é internada no hospital, ela é forçada a cuidar de si mesma. Com um espírito de Pippi Meialonga, Rocca luta com seus novos amigos contra bullying e por justiça – provando que até mesmo uma criança tem a força de mudar o mundo.



Legendado em português. Classificação: 10 anos







19h - O INVASOR



(Brasil, 2001, 97 min)



Direção: Beto Brant



Elenco principal: Marco Ricca, Mariana Ximenes, Paulo Miklos



Estevão, Gilberto e Ivan se conhecem desde a faculdade e são sócios em uma construtora. Quando Estevão, sócio majoritário, não quer realizar um contrato com o governo, Gilberto e Ivan decidem contratar um assassino profissional para matá-lo.



Classificação: 16 anos







28.01, terça-feira







15h - CENTRAL DO BRASIL



(Brasil, 1998, 110 min)



Direção: Walter Salles



Elenco principal: Fernanda Montenegro, Vinicius de Oliveira, Marília Pêra



Dora escreve cartas na estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro, para pessoas analfabetas. Uma de suas clientes é atropelada e Dora acolhe, a contragosto, seu filho Josué (9). Ela acaba se envolvendo com pessoas perigosas, quando tenta se livrar do menino, e resolve fugir junto com ele, à procura de seu pai, viajando de ônibus pelo sertão nordestino.



Classificação: 12 anos







17h - DE PAIS E FILHOS – OS FILHOS DO CALIFADO (Kinder des Kalifats)



(Alemanha/ EUA/ Síria/ Líbano/ Holanda, 2017, 98 min)



Direção: Talal Derki



Documentário: estudos de Alcorão, treinamento e disciplina militar determinam o cotidiano dos irmãos Ayman (12) e Osama (13), que se tornarão soldados de Alá. O pai deles, um líder rebelde, quer o estabelecimento de um califado. O diretor regressou à Síria, seu país natal, e se disfarçou como simpatizante salafista para acompanhar a rotina dessa família por dois anos.



Legendado em português. Classificação: 16 anos







19h - AS CANÇÕES



(Brasil, 2011, 91 min)



Direção: Eduardo Coutinho



Documentário: pessoas cantam as músicas que marcaram suas vidas, contando histórias relacionadas a essas canções.



Classificação: livre







29.01, quarta-feira







15h - ATLAS (Atlas)



(Alemanha, 2018, 100 min)



Direção: David Nawrath



Elenco principal: Rainer Bock, Albrecht Schuch, Uwe Preuss



O carregador Walter, um velho halterofilista, é contratado para esvaziar um apartamento à força. Quando a porta do velho prédio se abre, ele pensa reconhecer no jovem pai seu próprio filho, a quem abandonou há anos. Começa uma abordagem cautelosa e uma série de tentativas para resgatar a jovem família do perigo.



Legendado em português. Classificação: 16 anos







17h - ESTÔMAGO



(Brasil/ Itália, 2007, 111 min)



Direção: Marcos Jorge



Elenco principal: João Miguel, Fabiula Nascimento, Babu Santana



Raimundo migra do Nordeste para São Paulo, em busca de trabalho, e é contratado como faxineiro em um bar, onde revela-se excelente cozinheiro. Logo é contratado pelo dono de um restaurante italiano que lhe ensina tudo sobre gastronomia. Depois que se apaixona pela prostituta Iria, Raimundo vai parar na cadeia e, aos poucos, o público entende o porquê.



Classificação: 16 anos







19h - XICA DA SILVA



(Brasil, 1976, 107 min)



Direção: Cacá Diegues



Elenco principal: Zezé Motta, Walmor Chagas, Altair Lima



Na segunda metade do século XVIII, o representante da Coroa Portuguesa, João Fernandes, apaixona-se pela escrava negra Xica da Silva e a transforma na Rainha do Diamante, satisfazendo todos os seus desejos extravagantes.



Classificação: 16 anos







30.01, quinta-feira







15h - MOACIR ARTE BRUTA



(Brasil, 2006, 72 min)



Direção: Walter Carvalho



Documentário: Moacir é um homem negro que vive isolado na Chapada dos Veadeiros-GO, em condições de pobreza. Com problemas de audição, fala e formação óssea, ele mora com a mãe e familiares e cultiva uma lavoura de subsistência. Desenha com lápis de cera o que vem de sua imaginação intrigante: a Chapada, seres humanos, fauna e flora, sexo e visões místicas de santos e beatos.



Classificação: livre







17h - CASA DE AREIA



(Brasil, 2005, 115 min)



Direção: Andrucha Waddington



Elenco principal: Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Seu Jorge



Em 1910, Áurea chega a um labirinto de areia no Maranhão, Nordeste do Brasil. Nas terras que o marido crê serem prósperas, ela se vê condenada à vida em um lugar inóspito, tendo como única companhia feminina sua mãe. Grávida e inconformada, faz de tudo para sair dali. Mas o tempo vai transformando essa história embalada por sentimentos que vão do desespero à plenitude. Durante os 59 anos da narrativa, o elenco se alterna na interpretação dos personagens.



Classificação: 16 anos



*Sessão com a presença do diretor Andrucha Waddington.







19h - ÍNDIA, A FILHA DO SOL



(Brasil, 1982, 85 min)



Direção: Fábio Barreto



Elenco principal: Glória Pires, Nuno Leal Maia, Sebastião Vasconcelos



Silvério, um cabo do Exército, é encarregado de resolver determinadas irregularidades em um garimpo de Goiás. Uma indígena da região, Put’Koi, apaixona-se por ele, mas um trágico destino a aguarda, pois o cabo pretende ficar com várias pedras preciosas só para si.



Classificação: 16 anos







31.01, sexta







15h - BICHO DE 7 CABEÇAS



(Brasil/ Itália, 2001, 84 min)



Direção: Laís Bodansky



Elenco principal: Rodrigo Santoro, Othon Bastos, Cássia Kis



Como todo adolescente, Neto comete pequenas rebeldias, como pichar muros, usar brinco e fumar um baseado. Mas seus pais, sentindo que estão perdendo o controle, resolvem trancafiá-lo em um hospital psiquiátrico, onde Neto conhece uma realidade desumana e vive emoções e horrores que ele nunca imaginou que pudessem existir.



Classificação: 14 anos







17h - O SOM AO REDOR



(Brasil, 2012, 128 min)



Direção: Kleber Mendonça Filho



Elenco principal: Ana Rita Gurgel, Caio Almeida, Maeve Jinkings



A vida dos residentes de uma rua de classe média do Recife-PE toma um rumo inesperado, quando uma empresa de segurança particular é contratada para trazer paz aos moradores. Para alguns deles, a presença dos guardas cria mais tensão do que alívio.



Classificação: 16 anos







19h - PIXOTE, A LEI DO MAIS FRACO



(Brasil, 1981, 128 min)



Direção: Hector Babenco



Elenco principal: Fernando Ramos da Silva, Jorge Julião, Gilberto Moura.



Um grupo de garotos pobres torna-se amigo em um reformatório. Presenciando e sofrendo a violência de companheiros e a incompreensão e despreparo dos guardas, eles fogem e, para sobreviver, são levados a praticar pequenos crimes. Conforme se envolvem em confrontos, vão sendo mortos. O último que resta é Pixote.



Classificação: 18 anos





Serviço



Cinemateca do MAM



Entrada gratuita



Distribuição de senhas: 30 minutos antes de cada sessão.



Av. Infante Dom Henrique, 85 – Parque do Flamengo, Rio de Janeiro-RJ



Telefone: (21) 3883-5630



Lotação: 180 lugares



Verifique a classificação indicativa dos filmes.