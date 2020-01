Vilã de novela sofre ameaça

Rio - Em 'Amor de Mãe', da Globo, Leila (Arieta Corrêa) acordou de um coma e a vida era completamente outra. O marido estava namorando a enfermeira que cuida dela, ela já não tinha mais casa, a filha estava grande e o seu único desejo é que tudo voltasse a ser como era antes. Não importa que para isso ela tenha que fingir ainda ter dificuldade de se mover.

"Na rua, avião, as pessoas dizem: 'Vou te dar três murros na cara'. Acho que a Leila é vítima. Preciso desses momentos quando estudo. Senão vou fazer a maniqueísta, vilã. Às vezes, a vida é vilã", divaga ela, que mora em São Paulo e grava nos Estúdios Globo, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. "As pessoas têm uma espécie de amor e ódio com a Leila. Elas gostam dela, mas percebo que têm um brilhinho no olhar, só que é de raiva. Afinal, ninguém gosta de mentira", explica a atriz, que emagreceu cinco quilos para ajudar na composição da personagem. "Mas já recuperei três. O Zé (José Luiz Villamarim, diretor artístico da novela) nem sabe", diz com humor.

AUSÊNCIA DE AMOR

Arieta diz que fica com uma pitada de compaixão toda vez que se coloca no lugar da personagem. Aliás, a falta deste sentimento (compaixão), segundo a intérprete justifica muito o comportamento da mulher de Magno (Juliano Cazarré). Para a atriz, muita da maldade e violência no mundo, se devem à ausência de amor, próprio e ao próximo.

"Acredito que essa falta de amor gera maldade, violência e guerra. A ganância nos deixa cegos, no caso da Leila ela quer o marido, a família, eu entendo, mas como ser humano eu teria as minhas ressalvas", pontua. "Ela está se readaptando à uma outra vida, diferente da que ela deixou há oito anos. Ela não está medindo esforços éticos, morais para se posicionar na vida que tinha, porque hoje não tem mais nada", completa.

No capítulo de amanhã, Leila contará para Penha (Clarissa Pinheiro), que Magno insiste em pedir o divórcio. "Ela sabe que estando boa, ela vai embora, perde a atenção do marido. Então decide não 'ficar boa' nunca. E não é nem problema de para onde ir, o problema é não conviver com o Magno", afirma Arieta.

Mas como mentira tem perna curta, no capítulo de sábado, Magno finalmente vai se dar conta de que a amada dele, Betina (Isis Valverde), estava falando a verdade sobre Leila. "Acho que a Leila vai superar isso. Mais não falo", entrega, aos risos.