PRÉ-ESTREIAS

1917

EUA, Reino Unido, 2020. De Byron Howard e Chris Williams. Com George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong. Durante um momento crítico da Primeira Guerra Mundial, os jovens soldados britânicos Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman) receberam de seus superiores (Colin Firth e Benedict Cumberbatch) uma difícil e assustadora missão. Em uma verdadeira corrida contra o tempo, eles precisarão cruzar o território inimigo e avisar outro batalhão, o mais rápido possível, para que cancelem um ataque. Se isso não acontecer, todos cairão em uma armadilha, que resultará na morte de milhares de soldados, como o próprio irmão de Blake. Dos mesmos produtores de Cisne Negro (2010) e 007 ? Operação Skyfall (2012). Escrito e dirigido por Sam Mendes, ganhador do Oscar por Beleza Americana (1999). Drama, Guerra, Histórico. 16 anos. 119 min. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 7: 18h50 (somente sábado e domingo), 21h25 (somente sábado e domingo). Kinoplex Tijuca 6: 19h05 (somente sábado e domingo), 21h35 (somente sábado e domingo). Zona Sul: Roxy 2: 15h50 (somente sábado e domingo), 20h40 (somente sábado e domingo). Kinoplex São Luiz 2: 20h40 (somente domingo), 21h30 (somente domingo). Kinoplex Fashion Mall 2: 21h30 (somente sábado e domingo). Kinoplex Fashion Mall 4: 19h10 (somente sábado e domingo). Kinoplex Leblon 3: 18h40 (somente sábado e domingo), 21h10 (somente sábado e domingo). Kinoplex RioSul 4: 21h10 (somente sábado e domingo). Kinoplex RioSul 5: 18h40 (somente sábado e domingo). Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex Nova Iguaçu 4: 21h10 (somente sábado e domingo). Barra: Kinoplex Via Parque 3: 21h30 (somente sábado e domingo). Kinoplex Via Parque 5: 18h30 (somente sábado e domingo).

JUDY - MUITO ALÉM DO ARCO ÍRIS

(Judy) Reino Unido, 2020. De Rupert Goold. Com Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock. Conhecida como a eterna Dorothy, do inesquecível O Mágico de Oz, Judy Garland (Renée Zellweger) foi uma das grandes estrelas da Era de Ouro de Hollywood. Dos problemas na juventude controlada até os complicados relacionamentos amorosos, que resultaram em mais de um divórcio, Garland passou por dificuldades financeiras. Aos 47 anos, durante o inverno de 1968, seu último ano de vida, ela aceita um convite para uma turnê, em Londres. A decisão dolorosa não só a manteve afastada dos filhos como a aproximou, novamente, da solidão e dos problemas com a bebida e os remédios. Vencedor do Globo de Ouro 2020 de Melhor Atriz Drama. Adaptação da peça End of the Rainbow, de Peter Quilter. Drama. 14 anos. 118 min. Cópias Legendadas: Zona Sul: Roxy 2: 15h50 (não será exibida sábado e domingo). Kinoplex Fashion Mall 4: 16h40 (somente sábado e domingo), 18h40 (não será exibida sábado e domingo). Espaço Itaú Cinema Botafogo 1: 19h30.

ESTREIAS

ADORÁVEIS MULHERES

(Little Women). EUA, 2020. De Greta Gerwig. Com Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh. As irmãs Jo (Saoirse Ronan), Meg (Emma Watson), Amy (Florence Pugh) e Beth (Eliza Scanlen) são amigas, brincalhonas e têm sonhos diferentes para o futuro. Uma quer ser pintora, outra tem talento para a escrita, e a terceira, para a interpretação. Mas a Tia March (Meryl Streep) insiste na tese do casamento como melhor opção para a mulher. Rebelde, Jo questiona esse tipo de pensamento, mas o jovem Theodore (Timothée Chalamet) não esconde sua paixão por ela, e isso provocará em Jo um intenso conflito emocional. Da premiada diretora e roteirista de Lady Bird A Hora de Voar, duplamente indicada ao Oscar 2018. Nova adaptação do bem-sucedido romance Little Women, da escritora Louisa May Alcott. 10 anos. 135 min. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 5: 21h10 (somente sábado e domingo). Kinoplex Shopping Boulevard 7: 16h (somente sábado e domingo), 18h10 (não será exibida sábado e domingo), 20h55 (não será exibida sábado e domingo). Kinoplex Tijuca 4: 13h, 15h40, 21h15. Zona Sul: Roxy 1: 15h30, 18h10, 20h50. Kinoplex São Luiz 1: 15h45, 18h30, 21h15. Kinoplex Fahion Mall 1: 15h20, 18h10, 21h. Kinoplex Leblon 2: 13h40, 18h50. Kinoplex Leblon 3: 21h10 (não será exibida sábado e domingo). Kinoplex RioSul 5: 13h (somente sábado e domingo), 15h (não será exibida sábado e domingo), 15h45 (somente sábado e domingo), 18h (não será exibida sábado e domingo), 21h05 (não será exibida sábado e domingo), 21h20 (somente sábado e domingo). Espaço Itaú Cinema Botafogo 5: 13h40, 16h20, 19h Barra: Kinoplex Via Parque 5: 15h (não será exibida sábado e domingo), 15h20 (somente sábado e domingo), 17h55 (não será exibida sábado e domingo), 21h10 (somente sábado e domingo).

JUMANJI: PRÓXIMA FASE

(Jumanji: The Next Level). EUA, 2019. De Jake Kasdan. Com Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart. O jovem Spencer (Alex Wolff) retornou sozinho para dentro de Jumanji. Para ajudá-lo a sair dessa roubada, os amigos Martha (Karen Gillan) e Fridge (Jack Black) retornam ao jogo, só que dessa vez acompanhados dos idosos Eddie (Danny DeVito) e Millo (Danny Glover). O primeiro é o miúdo avô de Spencer, agora como um personagem grandão (Dwayne Johnson), e o outro era um cara alto, agora na pele de um baixinho (Kevin Hart). Ou seja, algo de muito errado aconteceu. E se a fase não é nada boa, a certeza é de que essa tem tudo para ser a mais desafiadora das aventuras no jogo mais perigoso do mundo. Do mesmo diretor do sucesso Jumanji: Bem-vindo à Selva (2017). Aventura, Comédia. 10 anos. 123 min. Cópias Dubladas: Kinoplex Shopping Boulevard 1 (3D): 13h30, 16h05, 18h40, 21h15. Kinoplex Shopping Boulevard 4: 13h. Kinoplex Shopping Boulevard 4 (3D): 15h30, 18h05, 20h40. Kinoplex Tijuca 1 (3D): 13h20 (somente sábado e domingo), 13h45 (não será exibida sábado e domingo), 16h20, 18h55. Kinoplex Tijuca 6: 13h (não será exibida sábado e domingo), 14h15 (somente sábado e domingo), 15h40 (somente sábado e domingo). Kinoplex Nova América 3: 13h10, 15h50, 18h30, 21h10. Kinoplex Nova América 7 (3D): 13h45, 16h20, 18h55, 21h30. CineCarioca Méier 1 (3D): 13h30, 16h05, 18h40, 21h15. Kinoplex Madureira 2 (3D): 13h30, 16h05, 18h40, 21h15. Kinoplex Madureira 4: 13h, 18h10, 20h45. Zona Sul: Kinoplex São Luiz 3 (3D): 13h30, 16h05, 18h40. Kinoplex Leblon 1 (3D): 13h45, 16h20, 18h55. Kinoplex RioSul 1 (3D): 13h45, 16h20, 18h55. Kinoplex RioSul 4 (3D): 13h, 15h40, 18h25, 21h10 (não será exibida sábado e domingo). Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 1 (3D): 13h30, 16h05, 18h40, 21h15. Kinoplex West Shopping 4: 15h35, 18h10, 20h45. Kinoplex Grande Rio 3: 13h, 15h35, 18h10, 20h45. Kinoplex Grande Rio 5 (3D): 13h30, 16h05, 18h40, 21h15. Kinoplex Nova Iguaçu 2 (3D): 13h45, 16h20, 18h55, 21h30. Kinoplex Nova Iguaçu 4: 13h20, 15h50, 18h30, 21h10 (não será exibida sábado e domingo). Kinoplex Nova Iguaçu 6: 13h, 18h. Kinoplex Iguaçu Top 1 (3D): 13h30, 16h05, 18h40, 21h15. Barra: Kinoplex Via Parque 1: 15h10, 17h40. Kinoplex Via Parque 4 (3D): 13h30, 16h05, 18h40, 21h15. Niterói e São Gonçalo: Kinoplex Bay Market 1: 13h30, 16h05, 18h40, 21h15. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Tijuca 1 (3D): 21h30. Zona Sul: Kinoplex São Luiz 3 (3D): 21h15. Kinoplex Leblon 1: 21h30. Kinoplex RioSul 1: 21h30. Espaço Itaú Cinema Botafogo 6: 14h, 16h30, 19h, 21h30.

O ESCÂNDALO

(Bombshell) EUA, 2020. De Jay Roach. Com Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie. O ano era 2016, e Roger Ailes (John Lithgow) era o poderoso chefão da rede americana de televisão Fox News. Cansadas do comportamento abusivo, as veteranas Gretchen Carlson (Nicole Kidman) e Megyn Kelly (Charlize Theron) deram início a uma verdadeira cruzada contra o fundador da emissora, denunciando-o por assédio sexual. Algo que Kayla Pospisil (Margot Robbie), uma novata, teve o desprazer de sentir na pele, diante do executivo, que acabou sendo demitido. Isso resultou em indenizações milionárias para as vítimas. Baseado em fatos reais e escrito pelo premiado roteirista de A Grande Aposta (2015), vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado. Biografia, Drama. 14 anos. 109 min. Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Tijuca 2: 21h40 (somente sábado e domingo). Kinoplex Tijuca 3: 19h (não será exibida sábado e domingo), 21h20 (não será exibida sábado e domingo). Kinoplex Tijuca 6: 16h40 (somente sábado e domingo). Zona Sul: Roxy 2: 13h30, 18h20, 20h40 (não será exibida sábado e domingo). Kinoplex São Luiz 1: 13h20. Kinoplex São Luiz 4: 18h40 (somente sábado e domingo), 20h40 (não será exibida sábado e domingo). Kinoplex Fashion Mall 2: 14h30 (somente sábado e domingo), 16h50, 19h10, 21h30 (não será exibida sábado e domingo). Kinoplex Fashion Mall 4: 21h40 (somente sábado e domingo). Kinoplex Leblon 2: 16h30, 21h40. Kinoplex Leblon 3: 18h40 (não será exibida sábado e domingo). Kinoplex RioSul 2: 14h40, 19h20. Espaço Itaú Cinema Botafogo 2: 15h40, 17h40, 19h40. Barra: Kinoplex Via Parque 1: 13h, 20h20.

OS MISERÁVEIS

(Les Misérables) França, 2019. De Ladj Ly. Com Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga. Stéphane (Damien Bonnard) é um jovem que acaba de se mudar para Montfermeil e se junta ao esquadrão anti-crime da comuna. Colocado no mesmo time de Chris (Alexis Manenti) e Gwada (Djibril Zonga), dois homens de métodos pouco convencionais, ele logo se vê envolvido na tensão entre as diferentes gangues do local. Drama. 14 anos. 104 min. Cópias Legendadas: Zona Sul: Espaço Itaú Cinema Botafogo 4: 15h30, 17h30, 19h30.

PARASITA

(Gisaengchung) Coréia do Sul, 2019. De Joon-ho Bong. Com Kang-Ho Song, Woo-sik Choi, Park So-Dam. A situação financeira da família do jovem Ki-woo (Choi Woo Shik) não está nada boa e todos estão desempregados. Quis o destino que um amigo oferecesse a ele uma oportunidade para bancar o professor de inglês para uma garota rica. Inicialmente, ele hesita, mas ao aceitar e entrar em contato com um mundo social e econômico totalmente diferente, aquele universo fascina não só ele como a sua família. É quando eles dão início a um plano de se infiltrar cada vez mais no cotidiano dos milionários e assim ficarem livres da miséria. O único problema é que essa experiência tem tudo para sair do controle. Premiado no Festival de Cannes 2019 e exibido na Mostra Internacional de Cinema São Paulo 2019. Suspense. 16 anos. 131 min. Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 7: 13h15 (somente sábado e domingo), 15h20 (não será exibida sábado e domingo). Kinoplex Tijuca 5: 13h10. Zona Sul: Roxy 1: 13h. Espaço Itaú Cinema Botafogo 4: 21h30.

CONTINUAÇÕES

FROZEN 2

(Frozen II). EUA, 2020. De Jennifer Lee e Chris Buck. Com Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad. De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes. Animação. Livre. 103 min. Cópias Dubladas: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 3: 14h, 16h10, 18h20, 20h30. Kinoplex Shopping Boulevard 5 (3D): 14h40, 16h50, 21h10 (não será exibida sábado e domingo). Kinoplex Tijuca 2: 13h (somente sábado e domingo), 14h (não será exibida sábado e domingo), 15h10 (somente sábado e domingo), 16h10 (não será exibida sábado e domigo), 17h20 (somente sábado e domingo), 18h20 (não será exibida sábado e domingo), 19h30 (somente sábado e domingo), 20h30 (não será exibida sábado e domingo). Kinoplex Nova América 1 (3D): 13h15, 15h30, 18h, 20h20. Kinoplex Nova América 2: 14h, 16h20, 18h40. CineCarioca Méier 3: 14h30, 16h50, 19h10. Kinoplex Madureira 3: 13h, 15h10, 17h20, 19h30. Kinoplex Madureira 4: 15h50. Zona Sul: Roxy 3: 14h10. Kinoplex São Luiz 4: 14h10, 16h20 (não será exibida sábado e domingo), 16h30 (somente sábado e domingo), 18h30 (não será exibida sábado e domingo). Kinoplex Fashion Mall 4: 14h30 (somente sábado e domingo), 16h20 (não será exibida sábado e domingo). Kinoplex Leblon 3: 14h, 16h15. Kinoplex RioSul 6: 14h, 16h20, 18h45, 21h15. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 3: 13h50, 16h10, 18h30, 20h50. Kinoplex West Shopping 4: 13h20. Kinoplex Grande Rio 4: 13h40, 16h, 18h20, 20h40. Kinoplex Grande Rio 6: 14h30, 19h10. Kinoplex Nova Iguaçu 7: 13h50, 16h10, 18h30, 20h50. Kinoplex Iguaçu Top 3: 13h40, 16h, 18h20, 20h40. Kinoplex Iguaçu Top 5: 13h, 15h10, 17h20, 19h30. Niterói e São Gonçalo: Kinoplex Bay Market 3: 13h40, 16h, 18h20, 20h40.

MINHA MÃE É UMA PEÇA 3

Brasil, 2019. De Susana Garcia. Com Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo, Mariana Xavier. Dona Hermínia (Paulo Gustavo) vai ter que se redescobrir e se reinventar porque seus filhos estão formando novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar com um novo cenário de vida: Marcelina (Mariana Xavier) está grávida e Juliano (Rodrigo Pandolfo) vai casar. Dona Hermínia está mais ansiosa do que nunca! Para completar as confusões, Carlos Alberto (Herson Capri), seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve se mudar para o apartamento ao lado. Comédia. 12 anos. 111 min. Cópias Nacionais: Zona Norte: Kinoplex Shopping Boulevard 2: 14h20, 16h40, 19h, 21h20. Kinoplex Shopping Boulevard 5: 19h. Kinoplex Shopping Boulevard 6: 13h20, 15h40, 18h, 20h20. Kinoplex Tijuca 3: 14h10 (não será exibida sábado e domingo), 14h20 (somente sábado e domingo), 16h30 (não será exibida sábado e domingo), 16h40 (somente sábado e domingo), 19h (somente sábado e domingo), 21h20 (somente sábado e domingo). Kinoplex Tijuca 5: 15h50, 18h10, 20h30. Kinoplex Tijuca 6: 19h10 (não será exibida sábado e domingo), 21h30 (não será exibida sábado e domingo). Kinoplex Nova América 4: 14h30, 16h50, 19h10, 21h30. Kinoplex Nova América 5: 13h50, 16h10, 18h30, 21h. Kinoplex Nova América 6: 13h20, 15h40, 18h10, 20h30. CineCarioca Méier 2: 13h50, 16h10, 18h30, 20h50. CineCarioca Méier 3: 21h30. Kinoplex Madureira 1: 13h20, 15h40, 18h, 20h20. Kinoplex Madureira 3: 21h40. Kinoplex Madureira 5: 14h, 16h20, 18h40, 21h. Zona Sul: Roxy 3: 16h20, 18h40, 21h. Kinoplex São Luiz 2: 13h40 (somente domingo), 14h20 (não será exibida sábado e domingo), 14h30 (somente sábado), 16h (somente domingo), 16h40 (não será exibida sábado e domingo), 16h50 (somente sábado), 18h20 (somente domingo), 19h (não será exibida sábado e domingo), 19h10 (somente sábado), 21h20 (não será exibida sábado e domingo). Kinoplex São Luiz 4: 21h (somente sábado e domingo). Kinoplex Fashion Mall 3: 16h10, 18h30, 20h50. Kinoplex Leblon 4: 14h20, 16h40, 19h, 21h20. Kinoplex RioSul 2: 17h, 21h40. Kinoplex RioSul 3: 13h35, 16h, 18h30, 21h. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex West Shopping 2: 13h40, 16h, 18h20, 20h40. Kinoplex West Shopping 5: 14h20, 16h40, 19h, 21h20. Kinoplex Grande Rio 1: 14h, 16h20, 18h40, 21h. Kinoplex Grande Rio 2: 13h20, 15h40, 18h, 20h20. Kinoplex Grande Rio 6: 16h50, 21h30. Kinoplex Nova Iguaçu 1: 13h, 15h20, 17h40, 20h. Kinoplex Nova Iguaçu 3: 16h40, 19h, 21h20. Kinoplex Nova Iguaçu 5: 14h, 16h20, 18h40, 21h. Kinoplex Nova Iguaçu 6: 15h40, 20h40. Kinoplex Iguaçu Top 2: 13h20, 15h40, 18h, 20h20. Kinoplex Iguaçu Top 5: 21h40. Kinoplex Iguaçu Top 6: 14h, 16h20, 18h40, 21h. Barra: Kinoplex Via Parque 2: 14h20 (somente sábado e domingo), 14h30 (não será exibida sábado e domingo), 16h40 (somente sábado e domingo), 16h50 (não será exibida sábado e domingo), 19h (somente sábado e domingo), 19h10 (não será exibida sábado e domingo), 21h20 (somente sábado e domingo), 21h30 (não será exibida sábado e domingo). Kinoplex Via Parque 5: 21h (não será exibida sábado e domingo). Kinoplex Via Parque 6: 13h10, 15h40, 18h10, 20h40 (somente sábado e domingo). Niterói e São Gonçalo: Kinoplex Bay Market 2: 13h20, 15h40, 18h, 20h20. Kinoplex Bay Market 4: 13h50, 16h10, 18h30, 21h.

O CASO DE RICHARD JEWELL

(Richard Jewell) EUA, 2019. De Clint Weastwood. Com Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates. A história real de Richard Jewell (Paul Walter Hauser), segurança que se tornou um dos principais suspeitos de bombardear as Olimpíadas de Atlanta, no ano de 1996. Na realidade, ele foi o responsável por ajudar inocentes a fugirem do local e avisar da existência de um dos explosivos. Drama. 14 anos. 131 min. Cópias Legendadas: Zona Sul: Kinoplex Fashion Mall 4: 21h10 (não será exibida sábado e domingo).

STAR WARS: A ASCENSÃO SKYWALKER

( Star Wars: The Rise of Skywalker) EUA, 2019. De J.J. Abrams. Com Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac. Com o retorno do Imperador Palpatine, todos voltam a temer seu poder e, com isso, a Resistência toma a frente da batalha que ditará os rumos da galáxia. Treinando para ser uma completa Jedi, Rey (Daisy Ridley) ainda se encontra em conflito com seu passado e futuro, mas teme pelas respostas que pode conseguir a partir de sua complexa ligação com Kylo Ren (Adam Driver), que também se encontra em conflito pela Força. Ficção Científica. 12 anos. 142 min. Cópias Dubladas: Zona Norte: Kinoplex Nova América 2: 21h. Zona Oeste e Baixada Fluminense: Kinoplex Nova Iguaçu 3: 13h50. Barra: Kinoplex Via Parque 6: 20h40 (não será exibida sábado e domingo). Cópias Legendadas: Zona Norte: Kinoplex Tijuca 4: 18h20.