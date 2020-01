Horóscopo do dia: previsões para 16 de janeiro de 2020

ÁRIES

No trabalho, você terá que driblar diferenças, mas vai chegar bem mais longe se souber cooperar com colegas. Ótima popularidade na paquera. Saia com seus amigos e conheça pessoas novas.

TOURO

Terá atitude de sobra para mudar o que incomoda você no seu trabalho. Ou ainda para correr atrás de um novo emprego. Deve ter cuidado com a saúde. Na vida a dois, bom dia para fazer planos.

GÊMEOS

Se o trabalho é em equipe, cabe a você liderar os outros com otimismo e simpatia. Controle bem os gastos para não se complicar. Você poderá deixar o seu romance ainda mais gostoso e picante.

CÂNCER

Você pode retomar um projeto ou uma função que já desempenhou no trabalho. Forte atração por colega. Se você está de olho em alguém, use todo o seu charme e uma boa lábia para conquistar.

LEÃO

Se depender dos astros, você vai usar a boa lábia para conseguir o que quiser dos outros. Tome cuidado com mal-entendidos. Na união, o céu vai estimular o diálogo e a paixão vai rolar bem solta!

VIRGEM

Se você anda preocupada com grana, use a criatividade para descobrir as coisas lucrativas que possa fazer

em casa nas horas vagas. No amor, o seu coração vai querer um novo porto seguro.

LIBRA

A Lua realça todos os pontos fortes do seu signo e você saberá direitinho o que dizer para convencer as pessoas a fazerem o que você quer. Na união, não deixe que as conversas virem discussões.

ESCORPIÃO

Dívidas e aquela falta de grana podem deixar você de cabeça quente. Em vez de reclamar, Marte te convida a arregaçar as suas mangas e correr atrás. União quer certa privacidade e confiança.

SAGITÁRIO

Invista nas parcerias e conte com o apoio de amigos para alcançar seus ideais. Aposte no seu espírito de

liderança para estimular os colegas. Nas paqueras, você vai deixar claro o que quer.

CAPRICÓRNIO

A Lua deixará você muito ambiciosa, vaidosa e a fim de se destacar. Poderá ter algumas boas ideias para ganhar dinheiro: use a sua criatividade. A dois, mostre o quanto valoriza o seu romance.

AQUÁRIO

N Afinidades de ideias contarão muitos pontos para você na hora de fazer uma nova amizade. Isso não será diferente na paixão. Pode sentir uma paixão arrebatadora por alguém muito próximo.

PEIXES

Você pode sentir um desejo maior de dar uma guinada na sua carreira. Tensão com amigos: não se deixe abater. Pode ser bem mais fácil abrir seu coração e compartilhar seus sonhos com seu bem.