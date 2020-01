Ana Morais, filha de Glória Pires, sensualiza de biquíni nas redes sociais

Rio - Ana Morais, de 19 anos, filha de Glória Pires e irmã de Cleo, postou no Instagram, na noite desta quarta-feira, uma foto em que aparece de biquíni à beira da piscina. Ana é fruto do casamento de Glória Pires com o cantor Orlando Morais. "Linda, linda, linda", escreveu o pai da jovem nos comentários. "Uma pintura", disse outro seguidor. "Xerox da Glória", disse outra pessoa. "Ana, para de ser linda", brincou um fã.

Galeria de Fotos Ana Morais Reprodução Internet Ana Morais Reprodução Internet Ana Morais Reprodução Internet Ana Morais Reprodução Internet Ana Morais Reprodução Internet Ana Morais Reprodução Internet Ana Morais Reprodução Internet