Rio - A ex-BBB e ex-participante de "A Fazenda" Hariany Almeira promoveu o evento "Verão da Hari", em uma mansão na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite desta quarta-feira. A festa contou com a presença de famosos como as ex-BBBs Isabella e Carol Peixinho, a ex-panicat Nicole Bahls, entre outros. O evento "Verão da Hari" veio para comemorar a marca de mais de 6 milhões de seguidores no Instagram. A loura também anunciou que pretende se lançar como blogueira fashion.