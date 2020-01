'Marighella' ganha nova data de estreia no Brasil

Rio - Após a equipe do filme 'Marighella' alegar censura, o longa-metragem ganhou uma nova data de estreia no Brasil. A cinebiografia sobre os últimos anos de vida de Carlos Marighella, guerrilheiro que liderou um dos maiores movimentos de resistência contra a ditadura militar no Brasil, na década de 1960, chega aos cinemas brasileiros no dia 14 de maio. O anúncio foi feito nesta quinta-feira.

Galeria de Fotos Seu Jorge interpreta guerrilheiro Divulgação Seu Jorge e o diretor Wagner Moura no set de 'Marighella' Divulgação Wagner Moura Reprodução da internet

Dirigido por Wagner Moura e estrelado por Seu Jorge, a produção inicialmente estava programada para chegar as telonas em novembro do ano passado. Entretanto, o filme teve sua estreia suspensa em setembro.

Confira a publicação: