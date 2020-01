Horóscopo do dia: previsões para 17 de janeiro de 2020

ÁRIES

Não force as suas vontades nas parcerias. Melhore o diálogo e saiba ceder. Há sinal de tensão com amigos. Controle bem os seus gastos. A união pede mais paciência. Os seus desejos estarão à flor da pele.

TOURO

A ordem do dia é cumprir todas as suas tarefas de rotina sem esperar que tenham muitas novidades. Controle o seu estresse e proteja a sua saúde. Boa fase para trocar a liberdade por um namoro.

GÊMEOS

Quem planeja viajar no fim do dia pode enfrentar alguns contratempos. Controle suas reações e converse. Dê atenção à saúde e descanse. Talvez você queira manter um namoro em segredo para os outros.

CÂNCER

Trabalhar em família pode ser desafiador para você. É melhor não contar muito com a sorte em jogos e planejar bem os gastos: cuidado com golpes! Muito carinho e romantismo a sós com o par.

LEÃO

Dê atenção à saúde e, se precisar, busque uma segunda opinião médica. Família e romance vão disputar sua atenção no fim do dia. Explique direitinho a situação ao seu par para evitar conflitos.

VIRGEM

No trabalho, vai contar com raciocínio rápido e ótima capacidade de memorização. Só fique longe de fofocas. Se você está só, puxe papo na paquera e conheça muito mais o seu alvo antes de investir nele.

LIBRA

Talvez você tenha que abrir mão de alguns interesses pessoais por causa da família ou de assuntos de casa. Você vai querer mais segurança no seu romance. Converse bastante antes de se envolver no amor.

ESCORPIÃO

Aposte na discrição e evite comentar seus planos com os outros. Proteja seus segredos para não se aborrecer com trapaças e fofocas. Nas paqueras, você vai mergulhar na procura pela sua alma gêmea.

SAGITÁRIO

Por mais que se preocupe com os amigos, os astros aconselham a não misturar dinheiro com amizade, pois

pode sair no prejuízo. Melhore o diálogo com o seu bem e reforce bastante a confiança.

CAPRICÓRNIO

É possível que nem tudo saia como você planejou hoje. Sabendo disso, encare os obstáculos com perseverança. Agitos sociais podem estimular as paqueras. Aquela amizade pode virar um namoro.

AQUÁRIO

Busque um ambiente tranquilo para trabalhar ou estudar. Evite se indispor com chefes ou autoridades no fim do dia. O romance pode exigir alguns ajustes. Resolva tudo com bom diálogo e paciência.

PEIXES

Você vai querer cortar da sua vida tudo que for superficial e pode começar pelas amizades. A Lua estimula

uma viagem no fim do dia. Se você procura um novo amor, experimente sair da rotina.