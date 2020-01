Aos 19 anos, filha de Kelly Key fala sobre cirurgias que já fez

Rio - Suzanna Freitas, de 19 anos, filha de Kelly Key e Latino, respondeu a perguntas de seguidores no Instagram. Questionada sobre cirurgias plásticas, Suzanna falou sobre os procedimentos estéticos que já realizou.

"Já pensei e, inclusive, já fiz há alguns anos. E tenho vontade de fazer de novo: de diminuir a minha mama, igual já tinha feito da última vez. Eu diminuí, tinha botado prótese e botei 380 ml. Tenho vontade de diminuir de novo e botar um tamanho menor", disse.

A jovem contou que nunca fez plástica no rosto, mas já aplicou botox. "Zero plástica no nariz! Não fiz nenhuma plástica no rosto, nada. Única coisa no rosto foi o botox, pro meu aniversário, e que agora já deve estar saindo, e no ano retrasado fiz preenchimento labial e mesmo assim agora já saiu", garantiu.