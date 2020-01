Mulher conta que gastou R$ 900 em lingerie para agradar affair e vira meme nas redes sociais

Rio - Quanto você gastaria em lingerie? A youtuber e digital influencer Dora Figueiredo contou no Twitter, na noite desta segunda-feira, que gastou R$ 900 em lingerie para agradar um rapaz e acabou viralizando nas redes sociais. De acordo com Dora, o rapaz que ela queria agradar acabou não se mostrando uma boa pessoa e ela resolveu, então, fazer um ensaio sensual com as peças íntimas que havia comprado para usar com ele.

"Gastei 900 reais em lingerie pra um macho escroto aí fui lá e fiz um ensaio pra lembrar a grande gostosa que sou e que posso usar elas com gente bem melhor. Seja trouxa, mas seja uma trouxa que sabe a grande gostosa que é", brincou Dora no Twitter.

Gastei 900 reais em lingerie pra um macho escroto aí fui lá e fiz um ensaio pra lembrar a grande gostosa que sou e que posso usar elas com gente bem melhor s2 seja troxa, mas seja uma troxa que sabe a grande gostosa que é pic.twitter.com/GNo7HgUmHo — Dora Figueiredo (@dorafigueiredo) January 21, 2020

O post teve uma grande repercussão nas redes sociais e já conta com mais de 70 mil curtidas. Muita gente achou que ela gastou dinheiro demais em peças íntimas, outras pessoas criticaram o fato de ela comprar as lingeries para agradar um homem.

"Cada um (que tem) gasta seus 900 pila como quiser. Eu por exemplo gastaria tranquilamente esse valor em plantas, pois plantas no máximo morrem, mas pelo menos não nos decepcionam", disse Bic Muller. "Zero conteúdo, zero olhar para as outras que estão em situação inferior à ela. É tudo ego, só existe ego e urgência em aparecer pra homem", criticou uma internauta.

"Não me incomoda o fato de uma pessoa gastar R$ 900 com uma lingerie ou qualquer outra bosta, me incomoda o fato de ter que colocar UM MACHO em pauta, como se fosse o único objetivo e tudo sempre girasse em torno de homem", disse outra pessoa.

Em julho do ano passado, Dora Figueiredo já havia dado o que falar nas redes sociais ao relatar um relacionamento abusivo.