Férias: confira 5 programas gratuitos para agitar a garotada no Rio

Já pensou em aproveitar o recesso escolar dos pequenos para investir em atividades? Tem para todos os gostos, e o melhor, com entrada gratuita! Conheça o que está acontecendo de mais divertido no Rio:



1. Exposição Megabichos no Museu do Açude – A exposição tem como objetivo estimular o lúdico nas crianças e leva esculturas de animais em tamanho grande. Durante a visitação, os pequenos podem ainda fazer suas próprias obras de arte. Dentre os bichos expostos, estão um touro de 1,3m, girafas de 3,5m, família de elefantes e polvos gigantes.



Serviço:

Endereço: Estrada do Açude, 764 - Alto da Boa Vista

Entrada: Gratuita às quintas

Temporada: até março



2. Pac Man Experience Shopping Nova Iguaçu – Uma brincadeira divertida, que transporta os personagens para a vida real e coloca os fãs dentro do jogo possibilitando uma experiência única e divertida. Além disso, também estarão disponíveis consoles Atari com o jogo para todas as idades, espaço para colorir e um Pac-Man de quase dois metros para tirar fotos.



Serviço:

Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111, Bairro Luz – Nova Iguaçu

Entrada: Gratuita

Contato: (21) 3812-1999

Horário de Funcionamento: De domingo à quinta: de 13h às 21h e de sexta à sábado: de 11h às 21h

Temporada: Até 26 de Janeiro



3. Detetives do Prédio Azul ParkShopping – Campo Grande – O evento conta com cinco áreas diferentes baseadas nos cenários da série. A missão começa na portaria, onde os pequenos detetives precisam encontrar a chave da porta que dá acesso ao prédio. Além de brincar no circuito de atividades, a criançada pode passar pelas estações de fotos para registrar o momento dentro de uma TV com os personagens do canal em um painel dos detetives do prédio azul.



Serviço:

Endereço: Estrada do Monteiro, 1200, Campo Grande

Entrada: Gratuita

Horário de Funcionamento: Segunda à sábado das 14h00 às 21h30 e domingo das 13h00 às 20h30

Temporada: Até dia 02 de fevereiro

Contato: (21) 3003-4175



4. Casa Lego no Via Parque – A Casa LEGO conta com um Espaço Kids, uma piscina de peças de LEGO duplo de diversas cores, seguindo o conceito de uma piscina de bolinhas e com bases para os pequenos construírem seus objetos com a ajuda de um responsável. Para os que adoram superar seus limites, o Espaço Desafios oferece monitores para orientar as crianças a trabalharem em equipe na construção de pontes e torres. Vence o grupo que construir a ponte mais resistente ou a torre mais alta!



Serviço:

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3.000 – Barra da Tijuca

Entrada: Gratuita

Horário de Funcionamento: 14h às 20h (início da última turma às 19h30)

Temporada: Até dia 02 de fevereiro.

Contato: (21) 2421-9222



5. Galinheiro da Mantiqueira no Supermercado Zona Sul Santa Mônica Jardins – A Ovos Mantiqueira e o supermercado Zona Sul lançam o primeiro galinheiro aberto à visitação, dentro de um estabelecimento do gênero no Rio. A ação visa atrair a garotada e suas famílias para uma experiência rural e interativa com 200 galinhas, que produzirão diariamente ovos e serão vendidos na loja do condomínio Santa Mônica Jardins, na Barra da Tijuca.



Serviço:

Endereço: Avenida das Américas, 7870 – Barra

Entrada: Gratuita

Horário de Funcionamento: 10h às 17h – Todos os dias

Temporada: Até final de fevereiro