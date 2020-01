Na coluna dessa semana, um especial com dicas de produtos, alimentação saudável e dicas de segurança para o retorno escolar que se aproxima.







Dicas de segurança para pais e filhos na volta às aulas







Com o fim do recesso escolar, o movimento ao redor das escolas tende a aumentar e é importante que os pais prestem atenção na hora de levar e buscar os filhos. Para evitar situações indesejadas, especialistas do Grupo Albatroz sugerem algumas dicas de segurança, como procurar saber se o colégio possui seguranças, vigilantes ou monitores; tentar chegar minutos antes do horário de entrada e saída dos alunos para evitar aglomerações; orientar as crianças para descerem do carro pelo lado da calçada e observar o movimento da rua antes de abrir a porta; instruir as crianças a não aceitarem caronas de estranhos e sempre andarem em grupos de amigos; verificar as travas das portas e não deixar que as crianças coloquem mãos e braços para fora da janela; evitar utilizar celulares e aparelhos eletrônicos na rua, pois podem atrair a atenção de criminosos; não mexer em bolsas ou carteiras para entregar dinheiro às crianças, principalmente nas ruas ao redor da escola; orientar a criança para não contar informações sobre os pais e endereço para estranhos, apenas em casos de emergência, por exemplo, à polícia; informar os funcionários do colégio quem tem autorização para buscar seus filhos; e, no veículo da família, sempre utilizar o cinto de segurança, cadeirinha e assento elevatório para cada faixa etária.







Novas mochilas e acessórios da Kipling







Já estão disponíveis nas lojas e também no e-commerce oficial - http://www.kipling.com.br -, a nova coleção de Volta às Aulas da Kipling, a The Soul of Music. Inspirada na música, os novos modelos de mochilas, lancheiras e estojos chegam em três linhas: The Monkey Sound, To The Beat e Jam Record. Com uma cartela que vai de tons pastel à cores sóbrias, as estampas de elementos musicais trazem ainda mais diversão para os produtos. Preços a partir de R$189 (estojos).







Personagens do Gloob invadem as prateleiras na volta às aulas







A rotina escolar da criançada em 2020 será mais animada. As novas linhas das séries do canal estão disponíveis nas prateleiras de papelarias, livrarias e lojas especializadas em todo o Brasil. Fenômeno no Brasil e no mundo, a animação “Miraculous – As Aventuras de Ladybug” chega pela Pacific com mochilas, lancheiras e estojos, enquanto a Tilibra reúne cadernos de escrita e desenho. DAC e TRIS assumem a linha de papelaria com maletinha de atividades, pastas, lápis de colorir, avental e canetinhas. Já “D.P.A. - Detetives do Prédio Azul”, série mais longeva do canal, chega em mochilas, lancheiras e estojos da Pacific. Destaque também para a Xeryus, que traz o lançamento completo da animação “Clube da Anittinha”, com mochilas, lancheiras e estojos, enquanto Tilibra estampa a animação em cadernos de escrita e desenho. DAC e Molin trazem linha de papelaria com maletinha de atividades, pastas, lápis de colorir, avental e canetinhas. E para completar, Senninha, personagem da animação “Senninha na Pista Maluca” e ídolo de diferentes gerações, reúne uma linha com cadernos de escrita e desenho da Jandaia, além de folhas sulfites da Report.







Receitas saudáveis e atrativas para a lancheira das crianças







Com o retorno às atividades escolares, os pais retomam a rotina de preparar a lancheira das crianças. A missão nem sempre é fácil, pois requer cardápios variados e atrativos para que eles sintam vontade de comer, sempre prezando por uma alimentação equilibrada. E a fim de colaborar com as famílias nesse desafio, a Seven Boys elaborou algumas receitas que podem ajudar nesse período. As opções incluem alimentos que, além de gostosos, contam com valor nutricional que contribui para dar mais energia e disposição durante o crescimento das crianças, como o Sanduiche colorido, que tem pão de forma com recheio cremoso de hommus de cenoura e beterraba ralada e como acompanhamento iogurte natural e uva verde (2 fatias de Pão de Forma Seven Boys, ½ xícara de grão de bico cozido, 1 pitada de sal, 1 colher de café com azeite, ½ cenoura cozida e descascada, ½ beterraba ralada, 1 iogurte natural (170ml), 1 cacho de uva verde - Em um processador bata o grão-de-bico e a cenoura com uma pitada de sal; espalhe a pasta de grão-de-bico em cima de duas das fatias de pão, depois salpique beterraba ralada; feche o sanduíche e corte com a forma de quebra cabeça; adicione 170ml de iogurte natural e um cacho de uva verde na lancheira para compor a refeição); ou um Tostex, que é um sanduíche de pão de forma com recheio de queijo com peito de peru e que tem como sugestão de acompanhamento um suco de laranja (2 fatias de Pão de Forma Seven Boys, 2 fatias de peito de peru, 2 fatias de queijo tipo muçarela e 3 laranjas - Adicionar os ingredientes no pão e colocar no tostex; aguardar 7 minutos para que o sanduiche fique crocante; espremer as laranjas e acondicione na lancheira). Mais receitas em https://www.sevenboys.com.br/receitas/







Hello Kitty e My Melody na volta às aulas







A Sanrio tem vários lançamentos para o peíodo. E a Hello Kitty, personagem mais fofa e querida do mundo, e a coelhinha superdivertida My Melody prometem ser grandes companheiras da criançada na volta às aulas 2020. A São Domingos acaba de lançar uma linha de cadernos super fofos da Hello Kitty e da My Melody com variados modelos e capas, apresentando opções para todas as idades. Já a Xeryus traz uma coleção infantil de mochilas e estojos com novas estampas da Hello Kitty que farão muito sucesso nessa volta às aulas, além dos modelos teen com design fashion para acompanhar a garotada o ano todo. Outra novidade são os kits de papelaria e escrita da personagem, produzidos pela Molin e a linha de mochilas e lancheiras da Hello Kitty by Diplomata, que são diferenciadas pelo seu formato 3D no modelo de 3 rodinhas, que está imperdível. Além desses produtos, a Sanrio leva para a Kalunga uma linha completa de cadernos, fichário e estojo com um estilo jovem e retro. Preços a partir de R$10,70. Produtos encontrados nos sites kalunga.com.br, loja.saodomingos.ind.br/ e Americanas.com.br







Aplicativos ajudam pais a economizar







Além dos tradicionais gastos com impostos no começo do ano, o orçamento de muitos brasileiros tem outro destino nesta época: a compra de material escolar. E um levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares (ABFIAE) mostra que os produtos devem estar em média 8% mais caros do que em 2019. Por isso, o grande desafio dos pais e responsáveis é buscar descontos para driblar os preços inflacionados. Para completar a lista de material escolar sem desfalcar o bolso, vale considerar algumas dicas, como montar uma lista com itens realmente necessários, fazer a boa e velha pesquisa de preços e ficar de olho em lojas online, que oferecem benefícios extras e ofertas especiais para converter consumidores que iriam às ruas garimpar em compradores do e-commerce. Algumas vantagens das compras online são o frete grátis, o parcelamento sem juros, os cupons de desconto e o cashback, que devolve em dinheiro uma parte do valor da compra sem nenhum custo. E a Méliuz conta com mais de 1600 lojas parceiras, onde é possível encontrar descontos especiais e receber parte do valor da compra em lojas, como Amazon, Americanas.com, Saraiva, Carrefour, Ponto Frio, entre outras - veja todas em https://www.meliuz.com.br/eventos/material-escolar. O serviço de cashback é totalmente gratuito para o consumidor. Para receber o cashback, basta instalar o aplicativo do Méliuz, buscar pelo nome da loja desejada e ativar o cashback. O site da loja será aberto automaticamente para a realização da compra e, após a confirmação do pagamento, o cashback é creditado no extrato Méliuz do cliente. O consumidor pode resgatar o cashback, transferindo o dinheiro diretamente para a conta corrente ou poupança, a partir de R$20 de saldo no Méliuz.







Estilo e conforto na volta às aulas







Com a renovação do material escolar e uniforme, sabemos que os gastos não podem ser exagerados, assim como o conforto e estilo também não podem ficar de lado. Por isso, FILA e Umbro separaram diversos produtos para acompanhar os pequenos de volta à rotina, como a Fila Mochila Mini Infantil, confeccionado em tecido resistente; a Fila Mochila Playful Infantil, que tem estampas divertidas que trazem um ar mais moderno; a Umbro Mochila Unisex Geo Flare Club II, com alças com AIR MESH e costas acolchoadas, que garantem maior amortecimento de peso, deixando seu uso mais confortável; e a Umbro Mochila Unisex Attak II, com bolso simples para notebook, bolso externo com zíper, e dois bolsos laterais em mesh.







C&A deixa a volta às aulas mais divertida







Janeiro é o mês para organizar o material escolar das crianças e deixar tudo preparado para o início das aulas. Pensando em praticidade para os pais e em tornar o material da criançada mais divertido, a C&A lança o kit completo composto por mochila, lancheira e estojo para todos os gostos, com produtos a partir de R$39,99. O sortimento de produtos é para ninguém botar defeito, com modelos que retratam as princesas da Disney, a Minnie, o Mickey, super-heróis e muito mais. Além disso, a C&A também traz itens inspirados em filmes recém lançados, como Frozen 2 e Star Wars.







Ri Happy na volta às aulas







A Ri Happy está expandindo seu portfólio de produtos para facilitar as compras das famílias com uma lista completa de material escolar e itens de papelaria. A campanha de “Volta às Aulas” segue até o início de fevereiro em 77 lojas Ri Happy e Mundo Ri Happy espalhadas pelo País, com uma linha completa de material escolar para a família poder comprar toda lista com grandes marcas e licenças de sucesso presentes nas mochilas, lancheiras, estojos e cadernos. Para saber onde encontrar as lojas da Ri Happy, acesse https://www.rihappy.com.br/







Para desenhar, escrever, aprender...







A compra de material escolar é quase como um rito de passagem para a criança, então, é importante que os responsáveis convidem os pequenos para fazer parte dos próprios acontecimentos. Entender a jornada da escolha e sentir pertencimento na tomada de decisão gera autonomia e aumenta a percepção de responsabilidade na vida das crianças. E a TRIS tem alguns lançamentos para o período, como o Lápis de cor TRIS Mega Soft Color, com cores vibrantes, super macios e com ótima pigmentação; o Giz TRIS Mega Gel Color, que possui excelente cobertura de cor e produz efeito aquarelável; o Lápis multicolorido TRIS Rainbow , cheio de cores e alegria; o Marca Texto Pastel TRIS Liqeo 4 unidades, com tinta líquida e ponta chanfrada; e a Canetinha Hidrocor TRIS Mega Color 12 cores , que pode ficar até 72 horas destampadas sem secar. Preços a partir de R$4,00.