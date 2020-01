Rio - Anitta comandou mais um ensaio de seu bloco, desta vez no Memorial da América Latina, em São Paulo, neste domingo. A cantora vestiu mais uma vez a ousada fantasia de oncinha e deixou seu bumbum à mostra. No palco, Anitta recebeu Leo Santana, Gustavo Mioto, Dilsinho e Marcio Victor. A cantora também deu um selinho em uma de suas dançarinas e deu um "like" em um surfista no aplicativo de paquera Tinder, em pleno palco.