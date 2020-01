'Se acostumem com a nossa amizade', diz Carol Dantas sobre Neymar

Rio - Carol Dantas falou sobre sua relação de amizade com o jogador de futebol Neymar nas redes sociais nesta quinta-feira. A digital influencer e Neymar são pais de Davi Luca. Recentemente, uma foto de Neymar segurando o outro filho de Carol , Valentin, viralizou na Web.

"Gente, se acostumem com a nossa amizade. Com o pai do meu filho, comigo e com meu marido. Porque a gente é assim. A minha família é assim. Meus pais são separados, se dão super bem. Cada um tem seus respectivos e a gente é uma família. Minha mãe fez isso por nós, pelas filhas dela, e eu faço isso pelo meu filho também. Vocês não sabem a felicidade que é ele ver que os pais dele se dão bem. Que a gente tem uma boa convivência", disse.

"Eu sei que não é fácil, são poucas as pessoas que conseguem isso. Mas é que a gente não tem nada de ruim um com o outro. Então, não tem problema", completou.

Carol viajou para Paris, na França, com Davi Luca e Valentin para celebrar o aniversário de Neymar. "Estamos aqui porque é aniversário do pai do Davi e ele pediu muito para a gente vir, porque queria que o irmão viesse. Eu estou aqui na casa de uma amiga. O Vini chega jajá. Ele está trabalhando, por isso não conseguiu vir. Mas ele vem, estou morrendo de saudades do meu marido", disse.