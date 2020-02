Rio - O Carnaval está chegando e os homens estão fazendo de tudo para curtir a folia com muito estilo. A nova tendência que está fazendo a cabeça dos rapazes é o "surf blond", que consiste em usar os cabelos platinados.

"Eu gosto de mudar e o loiro combina com qualquer tom de pele. Hoje não tem mais preconceito com esse estilo. Adam Levine e Jared Leto me inspiraram e provaram que homens podem investir em diferentes cores de cabelo", disse o mecânico Diogo Gomes, que adotou o estilo.

No entanto, o barbeiro Wilson Esteves, da rede Club Men Salon, avisa que antes de platinar os fios é preciso tomar alguns cuidados. "Os platinados estão de volta, porém repaginados com nova tendência, o surf blond. Para ser feito um surf blond é muito importante saber se o cabelo está com alguma química como tintura, alisante, progressiva, ou seja qualquer tipo de química. Caso não lembre sobre o uso de alguma química, é indicado ser feito uma consulta com um profissional para realizar um teste de mechas", explicou.