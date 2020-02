Bruna Linzmeyer fala sobre autoconhecimento e diz que se masturba desde criança

Rio - Bruna Linzmeyer participou do "Saia Justa Verão", no canal GNT, que teve como tema a vagina. Eles falaram sobre os vários formatos do órgão genital feminino, os cheiros, apelidos e masturbação. Bruna, inclusive, afirmou que se masturba desde criança.

"Sempre me masturbei desde criança e me masturbo até hoje. Tenho muitas memórias de eu 'roçando' nas coisas quando criança", contou.

"Eu sempre fui muito livre. Sempre tive um acesso ao meu corpo muito validado e respeitado por mim e pela minha família. Minha mãe, minhas tias, todas trabalham com ervas, com ancestralidade", disse, afirmando ter vindo de uma família de bruxas.

Lésbica, Bruna afirmou que passou a se conhecer melhor quando começou a ter relações homoafetivas. "Conheci melhor a minha vagina quando tive contato com outras. O encontro com outras vaginas também é uma possibilidade de pensar na minha própria".

Mônica Martelli revelou que começou a se masturbar cedo. "Eu não sou lésbica, mas também tive uma sexualidade muito bem resolvida. Eu não tive privação. Me lembro desde novinha eu me masturbando também, então a gente vê como é importante (se autoconhecer) desde pequena".

Já Astrid Fontenelle disse que lembre de ter sido reprimida. "Só me lembro das pessoas me dizendo: 'Tira a mão da periquita, menina'". Ao final, a apresentadora afirmou que todas as vaginas são diferentes e Bruna logo entrou no assunto. "Óbvio que não são iguais. Pelo menos eu nunca vi", disse a atriz, arrancando gargalhadas das colegas.