Rio - Jojo Todynho atraiu todos os olhares no ensaio da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, na Baixada Fluminense, na noite desta quinta-feira. A cantora usou um modelito transparente e cobriu os seios apenas com duas estrelinhas. Isabela Santoni e Raíssa Oliveira, rainha de bateria da Beija-Flor, também marcaram presença no evento.