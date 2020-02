Anitta já foi hipnotizada por Pyong: 'Muito competente'

Rio - Anitta relembrou uma sessão de hipnose com Pyong Lee, que atualmente está no "BBB 20". É que Pyong contou no confinamento que já hipnotizou a cantora e ela confirmou.

"Ele é muito competente. Deu super certo. Foi para um tratamento. Me ajudou muito, mesmo faltando duas sessões que eu não quis fazer por medo. Não medo de nada dele, mas de encarar de novo, porque foi babado", disse Anitta nos comentários de uma postagem do Instagram Rainha Mattos.

A confirmação da cantora colocou um ponto final na dúvida de alguns internautas, que não acreditaram em Pyong quando ele contou que conheceu Anitta. "Conheci ela pessoalmente na casa dela. A gente conversou um monte, ela é incrível, muito mais do que as pessoas pensam. Ela é incrível", disse Pyong na ocasião.