Rio - Shia LaBeouf causou polêmica com sua participação no Oscar 2020, na noite deste domingo. O ator apresentou o prêmio de "melhor curta" ao lado do companheiro de elenco Zach Gottshagen, ator com Síndrome de Down. Eles atuaram juntos em "The Peanut Butter Falcon".

O problema é que Shia LaBeouf aparentou uma enorme falta de paciência com o colega. Em determinado momento, Shia dá uns tapinhas no cotovelo de Zach para que ele fale mais rápido. Em outra ocasião, Zach se atrapalha com a abertura do envelope e Shia ri. O ator também não deixou o colega anunciar o vencedor da noite, "The Neighbor's Window", e falou antes que Zach pudesse pronunciar. As atitudes de Shia LaBeouf causaram revolta nas redes sociais.

"Eu acho que Shia LaBeouf vai ter que dar algumas explicações após esse comportamento", disse uma pessoa. "Você está em rede nacional e parece irritado com seu co-apresentador?! Você é ator #ShiaLaBeouf, pelo menos aja como um ser humano decente", disse outra telespectadora.