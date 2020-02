O bloco Amigos da Onça está na contagem regressiva para o Carnaval com o "Ensaios de Veraww" que acontece toda terça, no HUB RJ. Na próxima edição, o grupo convida DKVPZ que terá participação de Baco Exu do Blues para deixar o show ainda mais especial. A programação a partir das 20h, do dia 11. Ingresso a partir de R$20. HUB RJ - Rua Professor Pereira Reis, 50 - Santo Cristo. Informações: (21) 97173-1502