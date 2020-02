Se sentindo traída por Gui e Bianca, Gabi, do 'BBB 20', revela planos de casar e lamenta: "Toda pessoa que gosto dá errado", diz

Rio - Hoje é dia de paredão no 'BBB 20' e o público vai decidir se é Felipe (Prior) ou se é Hadson quem vai deixar a casa. Mas, apesar da expectativa para essa noite decisiva, a eliminação é o assunto menos comentado sobre o reality nos últimos dias. Tudo porque a festa 'Guerra e Paz' gerou muito assunto para os espectadores.

A confusão começou quando, mais uma vez, Bianca e Guilherme passaram boa parte da festa trocando carícias e demonstrando muita intimidade. Bêbados, os dois conversaram sobre um interesse mútuo, mas sem dar muitos detalhes do que fariam sobre isso.

Em certo momento, Gui abraçou Bianca, que pediu para que o brother se afastasse. "Vou beijar você. Sai de perto de mim. Quer que eu beije você?", questionou a sister. O modelo respondeu que não e ela pediu que ele saísse.

Gabi, parceira de Guilherme na casa, assistiu a alguns dos momentos de intimidade e ficou chateada com o "namorado". A líder passou o domingo chorando e se sentindo traída.

"Toda pessoa que eu gosto dá errado" disse a mineira, olhando para uma foto com a mãe. Depois, em uma conversa com Babu, Gabi ainda deu mais detalhes do que estava sentindo por Guilherme.

"Sou assim, sou intensa demais. Me apaixono por um ficante. Estava pensando que ia casar", confessou.

Ouvi dizer

A outra ponta da confusão também está longe de ser resolvida. Apesar de pedir desculpas ao namorado Diogo Melim (um dos irmãos da banda niteroiense 'Melim') no confessionário, parece que Bianca Andrade não foi perdoada.

O cantor apagou todas as fotos com a empresária de suas redes sociais, bloqueou os comentários em suas fotos (muitos seguidores estavam indo perguntar se ele e Bianca ainda namoravam) e começou a seguir Gabi no Instagram. Os fãs entenderam esse último gesto como uma compaixão com a sister que também sofreu com a relação entre Bianca e Guilherme.

Sem ilusão

Um dos poucos homens que ainda respeitava as mulheres na casa, Pyong Lee demonstrou um comportamento, no mínimo, duvidoso durante a festa. Famoso fora da casa por suas técnicas de ilusionismo e hipnose, o brother insistiu em beijar Marcela diversas vezes. Mesmo negando e aconselhando Pyong a parar de beber, o brother voltava a assediar a sister.

E, como se não fosse o bastante, o youtuber ainda apertou o bumbum de Flay durante uma dança. Chamadas ao confessionário, as duas não quiseram prestar queixas formais contra o brother. Pyong, por sua vez, pediu desculpas à esposa (Sammy, grávida de nove meses) e disse que o comportamento não iria se repetir.

Influenciadora digital, Sammy disse, pelas redes sociais, que deve se pronunciar sobre o caso após o nascimento do filho.