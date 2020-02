Betina descobre que é irmã de Álvaro

A vida de Betina (Isis Valverde) vai mudar em 'Amor de Mãe'. Ela descobre que é irmã por parte de pai de Álvaro (Irandhir Santos), fica entre a vida e a morte graças ao irmão, fica rica e ainda passa a perna no empresário ao votar que o rival dele assuma o comando da empresa da família.

Tudo começa na quinta-feira, quando Nicete (Magali Biff), mãe de Betina, diz que quer conhecer o neto, fruto do estupro cometido por Genilson (Paulo Gabriel) em Verena (Maria). A cantora aceita, mas no dia da visita, Álvaro chega mais cedo em casa e flagra a cena e fica irado.

Dias depois, ele vai até a casa de Nicete e a coloca contra a parede. "O que você foi fazer na minha casa depois de tanto tempo, Dona Nicete?", cobra ele. A mulher explica que não, que foi babá dele e que o viu crescer e que só foi ver o neto. "Conversa fiada. É grana que você quer?", questiona o empresário. "Não, eu fui sua babá, eu vi o senhor crescer. Eu só quero o seu bem e o da sua família", justifica ela.

A VERDADE

Álvaro começa a falar sobre o passado. "Eu lembro do sacrifício que o meu pai teve que fazer para minha mãe não descobrir que você estava grávida dele. Ele te deu muito dinheiro para você fazer o aborto e sumir da nossa vida", joga o ricaço. É quando ele nota uma foto em que tem Betina com Genilson e questiona a ex-babá.

"Quem é essa menina? A senhora só tinha um filho na época", lembra ele. Nicete fica nervosa e pede para ele ir embora. O atual presidente da PWA percebe que tem algo errado. "Você não fez o aborto, Nicete? Essa menina é filha do meu pai, não é? Ela é a cara dele", frisa.

O TROCO DE BETINA

Sabendo do grau de parentes, Álvaro pede para Belizário (Tuca Andrada) sequestrar e dar um fim na irmã. Na semana que vem, depois de conseguir se livrar do policial corrupto, Betina reclama o direito dela à herança do pai e confronta o irmão, culpando-o de ter mandado sequestrá-la e matá-la.

Como disputa com Raul um novo mandato como presidente da PWA, Álvaro faz tudo para conquistar o voto da irmã, tanto que pede para Verena agradar Betina e Nicete. No dia da votação, a ex-enfermeira até hesita em escolher o novo chefe da companhia, mas escolhe Raul. Álvaro fica possesso e ofende a irmã.