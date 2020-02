Tiee começa 2020 com lançamento de primeiro DVD e expectativa alta

O ano de 2020 chega na vida do músico Tiee, "com a coroação de uma carreira de 20 anos", como ele gosta de afirmar. O lançamento da primeira parte do DVD 'Ladrão de Coração', no dia 31 de janeiro, e o clipe de 'Lugarzinho', com grandes nomes do samba e pagode, são dois dos passos "mais ousados" da história de Tiee. A meta é continuar assim: "Eu espero o melhor, quero que o meu samba vá muito longe", enfatiza o músico.

Para o sambista de São Gonçalo, a proposta deste novo projeto é contar a história dele, que se considera um "garçom" na música, por ter composto inúmeras canções para amigos no samba e no pagode.

O faro de escritor e compositor do sambista continuou neste DVD, mas desta vez com as músicas guardadas para si. A rotina de quem um dia construía as canções em um ambiente controlado em casa, hoje dá lugar a criações em meio a turnês.

"Muitas músicas do DVD foram feitas em avião, chão de ônibus, hotel. Eu criei um sistema na minha cabeça de compor num ambiente controlado. Aquilo funcionou por muito tempo. Antes eu fazia música nesse ambiente, hoje eu mal consigo ir lá", explica Tiee.

Parcerias

Muitos dos artistas que já tiveram sons feitos por Tiee subiram ao palco com ele para a faixa 'Lugarzinho', primeira do DVD a ser lançada para o público. Ferrugem, Xande de Pilares, Thiaguinho, Péricles, Jorge Aragão, Belo e Revelação são uma reunião de "amigos com muita história", que deixaram o DVD "leve", segundo Tiee. Com cada um deles, o cantor tem uma história de amizade para contar.

"O Belo é o maior artista do pagode que já existiu. Thiaguinho é um cara que amo, ele gravou 'Cancún' e eu comprei uma casa. Eu e Ferrugem começamos juntos, hoje sou padrinho das três filhos dele e ele é padrinho dos meus filhos. O Revelação, bem, comecei a tocar por causa deles. O Péricles é o rei da voz. Jorge Aragão é meu ídolo, uso óculos e barba por causa dele. E o Xande de Pilares é minha referência", destaca Tiee.

Artista popular

Tido como um dos artistas que mais conversa com o público popular, Tiee fala sobre o samba e o pagode como estilos que podem alcançar muitas lugares. Ele explica o que teve em mente no DVD para manter essa proximidade com o público viva a partir de uma comparação com o músico Chico Buarque.

"Eu amo Chico, todo mundo ama, mas se eu botar no churrasco vão me matar, ali as pessoas querem ouvir outras músicas. Tive que manter meu compromisso com o churrasco", brinca o músico.

A possibilidade de continuar a tocar enquanto "a menina faz o cabelo" ou o "motorista dirige no trânsito", para um público dos 18 anos aos 70, fez com que Tiee mudasse algumas posturas. Antes contrário à internet e às redes sociais, o artista afirma que tem buscado uma aproximação com seu público. O artista confessa que é tudo "muito novo" para ele.

"O DVD define o rumo da minha carreira, é um grande momento. Eu estou feliz, quero que chegue dezembro para ver as conquistas. Estou focado em tudo aquilo no que fui em bobão, quero ser um artista forte na internet. Isso é muito importante e eu dormi achando que não", conta.