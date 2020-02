Gracyanne Barbosa posa toda pintada de ouro em ensaio para revista

Rio - Gracyanne Barbosa posou para um ensaio inusitado para a "Vogue Magazine". Na imagem, a musa fitness aparece toda pintada de ouro.

"Contagem regressiva, para viver aqueles dias mágicos, de alegria, diversão, união e muito samba no pé. O carnaval está chegando, para mim , essa é a festa mais linda do planeta! Me transformando em ouro, uma obra de arte!", escreveu Gracy na legenda da foto. No Carnaval, Gracyanne poderá ser vista à frente dos ritmistas da escola de samba União da Ilha do Governador.

"Esse look lembra um papel alumínio. Tipo chocolate diet embaladinho. Arrasou", disse um seguidor. "Ansiosa para ver você brilhar mais que um sol", disse uma fã. "A verdadeira estatueta do Oscar", disse outro admirador.