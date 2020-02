Noiva de Luan Santana publica foto com casaco de pele animal e recebe críticas

Rio - Jade Magalhães foi duramente criticada pelos internautas ao publicar nos stories do Instagram, nesta segunda-feira, uma foto em que aparece com um casaco feito 100% de pele animal. A noiva de Luan Santana logo apagou a publicação e pediu desculpas.

"Gente, apaguei o post anterior do meu perfil por não compactuar com o uso de pele de animais. Quando fui atraída pela beleza da peça, realmente pensei que fosse sintética. Venho aqui humildemente me desculpar e ressaltar que, como formada em moda, levanto todas as bandeiras em defesa dos animais e contra o uso de peles em toda e qualquer passarela e/ou tendência. Obrigada a todos os seguidores pelo alerta nos comentários. Ficou a lição! Não se repetirá. Beijos, com amor".

No entanto, as desculpas não convenceram os internautas. "Formada em moda e não sabe a diferença entre pelo sintético ou 100% animal !? Ah tá", escreveu uma.



"Tudo bem se retratou, beleza! Mas ela é formada em moda e não sabe diferenciar uma pele sintética de uma pele animal? Sem falar que, na imagem tá lá, bem grande ( 100% de pele de Raposa)!", disse uma segunda.



"Formada em moda e não conhece o material da peça que usa? parece pintor que não conhece marca de tinta hahahaha", ironizou uma terceira seguidora.

Jade Magalhães - Reprodução/ Instagram