Sapequinha na Sapucaí

Lexa nunca escondeu seu amor pelo Carnaval. Este ano, a Sapequinha estreia como Rainha de Bateria do Grupo Especial e reinará à frente da bateria Pura Cadência, da Unidos da Tijuca, que desfila na segunda-feira, dia 24 de fevereiro. "A emoção é indescritível! Não tem como mensurar o carinho que venho recebendo por todos na Unidos da Tijuca. Eu quero retribuir dando o meu máximo na Avenida", afirma a cantora, que ano passado desfilou como musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, no Grupo Especial, e esteve à frente da bateria da Unidos de Bangu, da Série A.

A Unidos da Tijuca vai levar para a Sapucaí o enredo 'Onde moram os sonhos'. E Lexa confessa que a expectativa para o dia do desfile já é grande. "Vai ser meu primeiro ano como rainha de bateria no grupo especial. Então, a expectativa é a maior possível. Os torcedores da Unidos podem esperar do desfile muita entrega! Samba na ponta da língua de todos os componentes! A gente quer fazer um desfile lindo, e tenho certeza que será. É uma energia muito positiva e que já contagiou à todos na escola", diz.

A cantora ainda destaca que foi muito bem recebida na escola e fala sobre sua relação com os integrantes. "É maravilhosa! Poucas vezes fui tão bem recebida em um lugar, como fui na Unidos da Tijuca. Do presidente ao faxineiro, todos estão sendo tão carinhosos e me dando palavras de incentivo. Isso não tem preço!".

Fantasia é surpresa

A funkeira faz suspense quando o assunto é o que sua fantasia. Questionada se o look vai ser ousado ou comportado, ela despista: "Ainda não posso dar detalhes sobre a fantasia. Mas se tratando de um enredo assinado por Paulo Barros, sei que virá algo bem ousado. Também estou muito ansiosa pelo resultado final", destaca. Como as fantasias de Rainha são muito caras, a cantora revela que faz questão de pagar a sua. "Sempre fiz questão de pagar por elas, ajudar as costureiras da comunidade. O trabalho e empenho de todos pra fazer uma escola desfilar é surreal, por isso faço questão de colaborar", avalia.

Troca de coroa com a mãe

Lexa passou a coroa de Rainha de Bateria da Unidos de Bangu para sua mãe, a empresária Darlin Ferrattry. A funkeira diz que troca figurinhas com ela sobre o cargo. "Ela é expert no assunto, nem preciso dar dicas! Ela me levava pro barracão desde pequena, cresci a vendo nesse meio. Compartilhamos sim essa paixão e faço questão que ela me acompanhe nos ensaios, pois a presença dela me dá ainda mais segurança", afirma.

Boa forma

Com 15kg a menos, Lexa revela os segredos de suas novas curvas. "Comecei os preparativos em setembro quando comecei o programa Seca Você com a Mayra Cardi e perdi 15 quilos em todo processo. Hoje, tenho um chefe que cuida da minha alimentação mais saudável e treino regularmente. A ideia inicial era para uma melhor performance nos meus shows, mas acabou servindo também como preparação para o carnaval", comenta. A mudança na alimentação foi preocupação com a saúde. "Busquei uma reeducação alimentar, pois meu colesterol que estava alto e afetava meu rendimento no palco. Hoje, mantenho uma alimentação mais saudável e aprendi muitas coisas durante o processo do programa Seca Você. Continuo não comendo massas de maneira exagerada e nem tomando refrigerante, que foi o mais difícil no início. Abrir mão do açúcar é sempre o mais difícil".

Bloco Sapequinha

Lexa vai comandar seu bloco com São Paulo, no próximo domingo. "O bloco esse ano será somente em São Paulo. É uma apresentação completamente diferente de tudo. Desde a preparação física e vocal para ficar horas em cima do trio. Mas vale muito a pena, porque é uma energia única e eu amo poder proporcionar isso pros meus fãs numa época tão alegre e descontraída. Mais acho que pode vir novidades para o Rio de Janeiro também", adianta ela, aos risos.

Casamento com MC Guimê

Casada há quase dois anos com MC Guimê, a cantora aconselha todo mundo a casar, porque é muito bom. "Sim! O matrimônio é maravilhoso, desde que seja com a pessoa certa, aquela te ama, confia e que te compreende em todas as áreas da sua vida, principalmente no lado profissional, te apoiando e incentivando nos seus objetivos. Eu vivo isso e recomendo". O casal, inclusive, vive publicando declarações de amor nas redes sociais. Mas ela nega que eles sejam o famoso 'casal margarina'. "É importante dizer que não postamos somente para mostrar pras pessoas que estamos juntos. Mas sim quando estamos em momentos alegres e que valem a pena compartilhar, como um casal comum. Todo relacionamento tem sua dificuldade, no meu é o fato de nos vermos pouco. Eu costumo dizer que num relacionamento como o nosso é preciso muita inteligência emocional, já que passamos pouco tempo juntos. E acredito que nos damos tão bem porque o fato dele também ser músico o torna mais compreensível.