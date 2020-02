'BBB': Pyong investigado por importunação sexual

Depois de Petrix Barbosa, agora é a vez de Pyong Lee, também do 'BBB 20', estar na mira da Polícia Civil. "De acordo com informações da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, foi realizado um registro para apurar os fatos veiculados na mídia", limita-se, por meio de nota, a assessoria da corporação. Quando questionada sobre o caso do ginasta Petrix, a resposta é a seguinte: "As investigações e diligências estão em andamento".

Na madrugada de sábado para domingo, o hipnólogo curtia a festa com os demais brothers, quando passou do ponto. Além de beber fora de controle, Pyong foi flagrado com as mãos na coxa de Marcela e apertando as nádegas de Flayslane. O comportamento do youtuber foi duramente criticado por fãs na web. Vários fãs do reality foram no Instagram da mulher dele, Sammy Lee, grávida de nove meses, cobrar uma resposta. Muitos outros, principalmente mulheres, foram prestar solidariedade. Ela, por sua vez, optou por ficar em silêncio, mas prometeu se posicionar no momento certo. De domingo até ontem, Sammy, que é influenciadora digital, ganhou mais de 300 mil seguidores.

Aliás, no próprio domingo, a produção do programa procurou os três para saber a versão de cada um deles. Primeiro, com Marcela e em seguida com Flay. "Está tudo bem. Não me incomodou. Fiquei preocupada em relação a ele com a esposa dele. Pessoalmente não tenho nada", explicou a obstetra. Flay: "Comigo ele não fez nada. Comigo sempre me respeitou desde sempre, nunca teve nenhuma atitude de assédio nem nada. Não tenho nada para falar dele".

Para o brother, a produção foi direta. "Ontem, na festa, o seu comportamento nos causou preocupação. Você bebeu demais, colocou a sua saúde em risco, e foi inconveniente com algumas meninas na casa. Isso aqui é uma advertência para você. Para que esse tipo de comportamento não se repita. Não passe do ponto novamente. Nós estamos zerando as suas estalecas, que já não são muitas, e tirando mais 500 pelo seu comportamento essa noite. Que isso não se repita mais". O último a ser ouvido foi Pyong, que disse em própria defesa: "Passei do ponto mesmo. Não vai se repetir. Me desculpa".