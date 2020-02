Kelly Key conta que no início de seu casamento fazia sexo até no banheiro de ônibus

Rio - Kelly Key resolveu falar sobre sexo em seu canal no YouTube e, para isso, a cantora recrutou ninguém menos que seu marido, Mico Freitas. Na conversa, Kelly revelou que no início do casamento fazia sexo até no banheiro do ônibus. Mas que, ao completar sete anos, o casamento passou por uma crise.

A cantora aconselhou uma seguidora, que disse que o namorado só pensa em sexo. "Início de relacionamento tem cheiro de sexo. A gente transa em qualquer lugar. Ligava o ônibus e a gente já estava no banheiro. Lembra disso, amor? Hoje, pelo amor de Deus, banheiro químico tem cheiro ruim. Antes, qualquer lugar era lugar. Eu me arrumava para o show, ele tirava minha roupa e eu tinha de me arrumar de novo e era feliz", disse Kelly Key.

Outra seguidora falou que o casamento passou por uma crise aos sete anos e Kelly Key também deu seu relato. "Aos sete anos, a gente viveu uma crise pesadíssima. Se você passa a crise dos sete, você vai continuar casado por muito mais tempo. Senão, essa crise é decisiva. Posso enumerar vários relacionamentos que chegando nos sete anos dão uma 'ensebada'. É um momento 'nem lá nem cá'. As pessoas estão em fases decisivas profissionalmente falando e isso dá uma desandada porque você não sabe a que se dedicar", disse.

Kelly Key e Mico Freitas são casados desde 2004. Eles são pais de Arthur e Jaime. A cantora ainda é mãe de Suzanna, do relacionamento com Latino.