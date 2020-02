Klebber Bambam compra carrão de R$ 800 mil: 'Sonho realizado'

Rio - Klebber Bambam mostrou aos seus seguidores do Instagram, nesta terça-feira, seu novo carro. O vencedor da primeira edição do "Big Brother Brasil", que atualmente mora nos Estados Unidos, comprou um Cadillac Escalade avaliado entre 75 e 98 mil dólares (aproximadamente de R$ 324 mil a R$ 423 mil para compra nos EUA). No Brasil, o valor de compra do carro é aproximadamente R$ 800 mil.

"Obrigado Deus, mais um sonho realizado. Como dia 14 de fevereiro é meu aniversário, já antecipei meu presente. Sempre sonhei em comprar esse carro", escreveu Bambam na legenda da foto em que mostra o veículo.

"Só lembrando que fiz aniversário dentro do #BBB1 no ano de 2002 e hoje vendo os novos participantes do #BBB20 me lembro de todas as oportunidades que surgiram depois de ter sido o Campeão do #BBB1. Boa sorte a todos os participantes. Deus está no controle sempre", finalizou.