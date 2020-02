Com roupa justinha, Paolla Oliveira brilha no ensaio da Grande Rio

Rio - Paolla Oliveira atraiu todos os olhares no ensaio da escola de samba Grande Rio, na quadra da agremiação, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite desta terça-feira.

A atriz é rainha de bateria da escola e mostrou todo seu samba no pé com um modelito bem justinho, que realçou seu corpão. Douglas Maluf, que é apontado como affair da atriz, também esteve no ensaio. O affair de Paolla compartilhou no Stories alguns vídeos do ensaio e de Paolla sambando.

Paolla Oliveira volta a reinar à frente dos ritmistas da Grande Rio após 10 anos. Ela já havia assumido o posto em 2009 e 2010.