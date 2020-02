Anitta vive romance com filho de chefão do Carnaval, diz colunista

Rio - Anitta está vivendo um romance com Gabriel Davdi, filho de Anísio Abrahão David, presidente da Beija-Flor. A informação é do colunista Leo Dias, do "Uol". Ainda de acordo com o colunista, o rapaz não nega e nem confirma o namoro.

"Respondo o que você quiser sobre Carnaval, trabalho e qualquer coisa que envolva isso. Mas vida pessoal não", disse. A assessoria de Anitta não respondeu ao colunista sobre o envolvimento com o rapaz.

Gabriel David, de 22 anos, é sócio de um escritório que gerencia carreiras artísticas, sócio do Nosso Camarote, e amigo de Pedro Scooby, ex-namorado de Anitta.