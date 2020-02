Glória Maria relembra foto de biquíni e diz que terminou primeira parte de seu tratamento

Rio - Glória Maria postou no Instagram, na manhã desta quarta-feira, uma foto em que aparece de biquíni. A imagem, no entanto, é antiga. Ela fez o registro durante uma viagem à Sardenha, na Itália. Na legenda, a jornalista explicou que ainda não pode pegar sol por conta de seu tratamento. Glória Maria está fazendo radioterapia para tratar um tumor no cérebro.

"Por causa do meu tratamento ainda não posso pegar sol. Daí deu saudade. Férias em julho do ano passado na Sardenha. Nada perfeito porque não sou. Mas sem filtro. A vida como ela é! Rsrsrsrs. Me recuperando graças a DEUS. A primeira parte do tratamento terminou. Tem mais. Mas está chegando ao fim. Quase zerada. Obrigada pela energia maravilhosa de vocês. Ajuda preciosa. Daqui há pouco volto a postar fotos atuais', escreveu.

A jornalista recebeu elogios como "Deusa", "Espetáculo" e "Gatona".