Ex-BBB Patrícia Leitte faz harmonização facial e mostra resultado nas redes sociais

Rio - A ex-BBB Patrícia Leitte, aquela que se apaixonou por Kaysar no "BBB 18", passou por uma harmonização facial e surpreendeu seus seguidores do Instagram ao mostrar o resultado da transformação.

Patrícia Leitte mostra resultado da harmonização facial - Reprodução Internet

"Hoje vamos colocar a cereja do bolo nesses pequenos e sutis ajustes que fizemos no meu rosto! Eu amo mudar, evoluir, me transformar e ser cada dia melhor! Gente como eu to me amando, estou em uma fase tão feliz que nada e nem ninguém vai tirar esse brilho de viver realizada e feliz! Obrigada Mimi, você me fez renovar mais ainda minha autoestima que já estava nas nuvens e agora está na estratosfera", escreveu Patrícia na legenda da foto.

Patrícia foi a sétima eliminada do "BBB 18" e teve um dos maiores índices de rejeição de todas as edições do reality show.