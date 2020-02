Estrella Galicia promove feijoada na Barra da Tijuca

No dia 16 de fevereiro, o Hotel Mercure, na Praia da Barra, abre suas portas principais para receber os foliões mais exclusivos e alegres do Rio de Janeiro, na FEIJOADA ESTRELLA.Chega fevereiro e o brasileiro só pensa em carnaval. São Blocos, Escolas de samba, bailes e feijoadas que tomam conta do Rio de Janeiro, berço do samba.Nossa Estrella nasceu na Espanha, mas no carnaval pede licença a Paella e se junta ao bom e saboroso feijão para abrir o carnaval com muito samba, vista pro mar, conforto e claro muita cerveja!Com Open bar, feijoada inclusa e muito samba comandado pelo Grupo Samba com Atitude, que acabou de gravar seu segundo DVD nos estúdios da gravadora Som livre, e pelo cantor, compositor e durante o carnaval, apresentador da TV Globo, Pretinho da Serrinha e bateria das escolas de samba, Feijoada promete exclusividade e conforto em frente ao mar para apenas 200 pessoas.O buffet da Feijoada será assinado pelo renomado chef Thiago Castro, popularmente conhecido como ” Rei da Feijoada” e a cerveja oficial, quem dá nome a festa, é a espanhola Estrella Galicia, quem tem licença poética para trocar a paella pela tradicional e brasileira feijoada.A produção da Feijoada Estrella promete muitos mimos exclusivos aos seus frequentadores.FEIJOADA ESTRELLA16/02/2020 ( DOMINGO)HOTEL MERCURE PRAIA DA BARRA ( QUEBRA MAR)AV. PEPÊ, 56 - BARRA DA TIJUCA13h19hIngressocerto.com/feijoada-estrella21 97382-0098